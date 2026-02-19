Nación extendió el RIGI para todo el sector petrolero, incluido el crudo de Vaca Muerta

Tal como se anunció en diciembre pasado durante los festejos del Día del Petróleo, el gobierno nacional extendió el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) no solo en plazo, sino en especial para abarcar ahora a todo el sector petrolero, en un claro guiño a Vaca Muerta que ahora podrá tener los beneficios fiscales para el sector de la realización de pozos de petróleo y obras que hasta ahora estaban excluidas.

Hasta ayer el RIGI solo contemplaba para el sector petrolero las inversiones destinadas a la exportación y al offshore, abarcando con esto a las grandes obras o inversiones estratégicas que se den tanto para petróleo como para gas, pero en el caso del segmento del upstream -pozos, conexiones y plantas- solo se contemplaba los vinculados a los proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL).

El Decreto 105/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial amplía considerablemente el abanico de inversiones que podrán ser ahora beneficiadas con el RIGI que otorga beneficios impositivos y condiciones de acceso a divisas, y sumó también a los poliductos y plantas de separación y fraccionamiento, en línea con los proyectos anunciados por YPF a partir del gas que se utilizará para el GNL.

En detalle, lo que se requiere como base ahora son dos aspectos: el primero es que, en el caso de la producción no destinada a la exportación se debee tratar de proyectos en áreas que no se encuentren en fases de desarrollo intensivo, ya que en estas últimas la rentabilidad es mayor por esa mayor escala o desarrollo que tienen.

El segundo factor de base para poder acceder al RIGI 2.0 está en los montos de inversión, que se elevaron del inicial de 200 millones de dólares que se contemplaba antes, a un promedio de 600 millones de dólares.

El DNU 105/2026 marca que dentro del sector del petróleo y el gas se encuadran ahora bajo el RIGI las siguientes actividades:

1. la construcción de plantas de tratamiento, plantas de separación de líquidos de gas natural, oleoductos, gasoductos y poliductos e instalaciones de almacenamiento;

2. el transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos;

3. la petroquímica, incluyendo la producción de fertilizantes, y refinación;

4. la producción, captación, tratamiento, procesamiento, fraccionamiento, licuefacción de gas natural y transporte de gas natural destinado a la exportación de gas natural licuado, así como las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de la referida industria;

5. la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro. A estos efectos, entiéndese por “nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro” a aquellos Proyectos Únicos que ocurran en áreas hidrocarburíferas que, al momento de la sanción de la Ley N° 27.742 no tuvieran un nivel de desarrollo significativo del área y que al momento de presentación de la correspondiente Solicitud de adhesión al RIGI no cuenten con inversiones en actividad de explotación o producción; y

6. la exploración, explotación y producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa afuera.

En los casos en que coexistieran en una misma área hidrocarburífera actividades no sometidas al presente régimen, deberá asegurarse su segregación y trazabilidad mediante un sistema de medición separada, y el VPU deberá ser titular exclusivamente de los activos, derechos y operaciones afectados al desarrollo del Proyecto Único promovido”.

El DNU fijó una extensión del plazo de vigencia del régimen de un año, ya que ahora las empresas tendrán plazo para postularse en el RIGI hasta el 8 de julio de 2027. Y determinó los montos mínimos que deberán invertirse en los sectores o actividades ampliados.

En concreto, se trata de 600 millones de dólares para lo que es explotación de gas y petróleo tanto de nuevos desarrollos como de desarrollos destinados a la exportación. Mientras que también se sumó el reconocimiento de lo que son obras de transporte y almacenamiento con una base de 300 millones de dólares de inversión.

Ayer, en la víspera de la publicación del DNU tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa -que fue quien solicitó a Nación la ampliación del RIGI- celebraron la extensión del programa con el que se espera que se acerelen las inversiones en Vaca Muerta.