La minería baja sus pretenciones ante la falta de respuestas de Nación

Por Sabrina Pont

La situación ya es dramática: el sector minero no consigue que el gobierno nacional les otorgue un porcentaje de lo que exportan -dicen incluso que hasta bajaron sus pretensiones que iban entre un 20% y un 10% a menos de un 10%– para adquirir insumos importados, que son críticos para sostener y elevar los niveles de producción. Entre enero y septiembre, entraron al país unos 2.454 millones de dólares por ventas de minerales al exterior.

Lo intentaron más de una vez: de hecho, las empresas productoras de oro y plata de Santa Cruz y de San Juan mantuvieron varias reuniones durante los últimos tres meses con el ministro de Economía, Sergio Massa, y con parte de su equipo técnico -aunque ya las gestiones se habían iniciado mucho antes con los funcionarios que lo precedieron en el cargo-.

Asimismo, las mineras llevaron a las autoridades del Banco Central (BCRA) varias propuestas y presentaron sus estimaciones para lo que resta del año, que preveían un incremento del 20% de las ventas al exterior de minerales con respecto al año 2021.

No obstante, no lograron destrabar soluciones, ni tampoco recibieron un gesto político desde la Presidencia con alguna consideración acerca del efecto de las variables macroeconómicas sobre la actividad que, en definitiva, terminará por repercutir negativamente en las arcas del Estado con una menor recaudación de divisas.

A dos meses de finalizar el año, las perspectivas del sector para las exportaciones de minerales para el total de 2022 -que se habían estimado entre los 3500 y 3800 millones de dólares- ya no serían posibles.

Nación anunció un mal llamado “dólar minero” pero aún no lo aplicó.

La baja en el precio del oro y la plata -que según analistas internacionales responde a un fortalecimiento del dólar y a las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) sobre la tasa de interés para contener la inflación- combinada con otras variables que inciden en los niveles de producción, como la suba de los costos y las restricciones de dólares, torcieron todos los pronósticos.

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) advirtió con un crudo comunicado sobre los atrasos en los procesos de aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y del Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE), que “ya perjudica la producción de los proyectos mineros” y “demora las ampliaciones de los yacimientos y la construcción de nuevos emprendimientos”.

“Para nuestra industria es esencial saber que podremos acceder a los insumos para producir y continuar con la construcción de las ampliaciones y los nuevos proyectos. La problemática se viene arrastrando desde inicios del año y a pesar de los recientes cambios puestos en marcha, pone en riesgo el ritmo de producción, con posibilidad de que ésta llegue a detenerse por completo”, aseguraron desde la entidad empresaria.

“Todo esto se ve profundizado además por un contexto de baja en los precios de los metales (considerando que el 80% de las exportaciones nacionales corresponden a oro y plata) y por un incremento de los costos productivos, que en el último año ronda el 30% en dólares”, subrayaron.

Desde el equipo técnico de la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, que está bajo la órbita de Massa, se adelantó a fines de agosto, públicamente, que se iban a implementar nuevas medidas de acceso a las divisas para el sector, lo que en su momento fue mal llamado “dólar minero”, ya que no se trataba de un tipo de cambio diferencial.

De una forma u otra, la posibilidad generó grandes expectativas y también, dudas, porque no estaban claras las condiciones- en el seno de la CAEM. No obstante, no fue más que un anticipo -por ahora- sin concreción.

En los últimos doce años, la minería mantiene una constante: es uno de los sectores productivos en el país que genera un aporte de moneda extrajera importante por exportaciones para las arcas del Estado y, además, requiere -y en esto se destaca entre otros segmentos- un mínimo porcentaje de las divisas que logra ingresar al país para la compra de insumos importados necesarios para sostener la productividad.

Por caso, los primeros ocho meses de 2022 arrojaron un superávit comercial de US$ 2.271 millones para la minería: en efecto, entraron al país unos US$ 2.454 millones por ventas de minerales al exterior y el sector necesitó solo US$ 183 millones para importar insumos que no están disponibles en el país para sostener los niveles de producción alcanzados.

No son la mayoría, de hecho, las empresas mineras afirman que del total de sus insumos más del 80% son de origen nacional, pero sí se trata de algunos que son críticos como maquinaria pesada y reactivos químicos imprescindibles para optimizar sus rendimientos.