La producción de petróleo en 2025 tuvo niveles récord y Vaca Muerta concentró el 67% de la producción

La producción nacional de petróleo durante 2025 se mantuvo en niveles históricamente elevados, consolidando una tendencia que refleja el avance estructural del sector y el peso creciente del desarrollo no convencional. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, el país alcanzó una producción promedio de 858.826 barriles diarios en noviembre, con Vaca Muerta explicando más del 67% del total.

En paralelo, la producción de gas natural promedió los 122,1 millones de metros cúbicos diarios durante noviembre de 2025. Si bien registró una caída del 1,4% respecto de octubre y una baja interanual del 3,9%, el desempeño se mantuvo en niveles elevados y continuó mostrando una fuerte dependencia del aporte de la cuenca neuquina.

El comportamiento productivo estuvo acompañado por una mayor actividad operativa. En noviembre se perforaron 30 pozos adicionales, lo que llevó el total de pozos activos a 4.355 en todo el país. Dentro de Vaca Muerta, áreas como La Amarga Chica y Bandurria Sur se destacaron por los avances más significativos del período, consolidándose como núcleos centrales del crecimiento.

Un sólido crecimiento en Oil & Gas

La producción de petróleo en Vaca Muerta alcanzó en noviembre los 577.051 barriles diarios. Si bien mostró una leve caída mensual del 0,1%, registró un sólido crecimiento interanual del 33,1%. En una mirada de mediano plazo, el nivel productivo se ubicó 54,2% por encima del registrado en noviembre de 2021, lo que evidencia la fuerte expansión del shale en la cuenca. En gas natural, Vaca Muerta produjo 64,1 millones de metros cúbicos diarios, con una baja mensual del 1,2% y una mejora interanual del 3,1%. Sierra Chata, Aguada Pichana Este y Aguada de la Arena encabezaron los mayores niveles de producción del mes.

El liderazgo productivo continuó concentrándose en un grupo reducido de operadoras con fuerte presencia en el no convencional. YPF mantuvo su posición dominante y explicó en noviembre el 47% de la producción total del país, con 403.215 barriles diarios. La compañía registró un crecimiento interanual del 11,9% y una suba mensual del 2,4%, con una elevada productividad en áreas como La Amarga Chica, donde seis de los diez pozos más productivos de Vaca Muerta fueron operados por la empresa, con registros de hasta 2.442 y 2.287 barriles diarios.

Pan American Energy representó el 18% de la producción nacional, con 105.860 barriles diarios en noviembre. En su caso, se observaron variaciones negativas del 0,9% interanual y del 4,9% mensual. No obstante, la compañía sostuvo su aporte al desarrollo no convencional, especialmente en el segmento de gas natural a través de su actividad en Aguada Pichana Oeste. Vista Energy explicó el 6% de la producción total, con 72.215 barriles diarios, manteniendo niveles similares a los del año anterior aunque con una caída mensual del 7,9%. Sus operaciones en Bajada del Palo Oeste, Bajada del Palo Este y Aguada Federal continuaron siendo el eje de su desempeño en la cuenca.

Comercio exterior

El buen desempeño productivo tuvo un correlato directo en el comercio exterior. En noviembre de 2025, el sector energético registró un superávit comercial de US$ 765 millones, impulsado por exportaciones que alcanzaron los US$ 893 millones, con un crecimiento interanual del 62,4%. Las ventas externas de aceites crudos de petróleo totalizaron US$ 644 millones, con un salto interanual del 122,5%, mientras que las importaciones del sector ascendieron a US$ 128 millones.

En el acumulado de enero a noviembre de 2025, el saldo comercial energético se ubicó en US$ 5.884 millones, un 57,9% por encima del registrado en igual período de 2024. En ese marco, las exportaciones de petróleo crudo alcanzaron los US$ 6.060 millones FOB, el nivel más alto de los últimos veinte años, acompañadas además por un máximo histórico en los volúmenes exportados. Este desempeño consolidó al crudo como una de las principales fuentes de generación de divisas del sector energético argentino durante 2025.