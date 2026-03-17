Llega CERAWeek, el ciclo de charlas de energía más importante del mundo, y Diario RIO NEGRO estará presente

CERAWeek es el ciclo de charlas ejecutivas más importante de la industria energética a nivel global, y en esta 44° edición Diario RIO NEGRO realizará una cobertura especial del encuentro organizado por Standard & Poor´s Global que llega en el momento más caliente del sector, con una disparada de los precios del petróleo y el gas por el conflicto en Medio Oriente y con un horizonte de marcada incertidumbre.

La cita comenzará el próximo lunes 23 y tendrá lugar en Houston, Texas, en el corazón energético de los Estados Unidos, y reunirá a los principales actores del sector, tanto de gobiernos nacionales, como de las empresas líderes de todo el mundo. Diario RIO NEGRO realizará por segundo año consecutivo una cobertura especial de todas las actividades que marcarán el rumbo de la industria en el resto del año.

El encuentro se realiza en el céntrico hotel Hilton Americas y el Centro de Convenciones lindero, un complejo de varios pisos dado que el ciclo de charlas reunirá a 10.000 participantes de 89 países, en esta ocasión bajo el lema «Convergencia y Competencia: Energía, Tecnología y Geopolítica» .

En lo que hace a las charlas, se contará con 1.470 oradores, pero además de la visión de los países y las empresas también habrá un espacio para encuentros que ya tiene programadas 129 reuniones, y la exposición Agora, dedicada a las nuevas tecnologías, con especial foco en la transición energética.

En 2025 el eje de las charlas fue la mayor demanda de energía por la Inteligencia Artificial, pero este año serán los efectos de la guerra.

El encuentro se extenderá toda la semana, pero el plato fuerte de las charlas se concentrará el lunes, cuando el vicepresidente de S&P Global, Daniel Yergin, dialogue mano a mano con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, el CEO de Chevron, Michael Wirth, el CEO de ADNOC y ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, el sultán Ahmed Al Jaber.

La agenda incluye la participación de referentes como Patrick Pouyanné, el CEO de TotalEnergies; Amin Nasser, el CEO de Saudí Aramco, el CEO de la italiana ENI, Claudio Descalzi; y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, entre muchos más.

La agenda argentina en CERAWeek

También habrá espacio para los referentes argentinos, entre ellos el secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González; el CEO de Grupo Techint, Paolo Rocca; el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, y el CEO de GeoPark, la petrolera colombiano-argentina, Felipe Bayón.

También participarán los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

En paralelo a las charlas de CERAWeek, la sede Houston del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) realizará un encuentro especial que tendrá como orador central al Presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien también participará de un evento especial con foco en Vaca Muerta.

Esa cita se denomina “Vaca Muerta: CEOs & The Strategic Outlook” y además de Marín participarán de ella Daniel González, Felipe Bayón, Ricardo Markous y el cofundador de Vista Energy, Pablo Vera Pinto.

El año pasado CERAWeek fue un espacio en el que las autoridades de YPF aprovecharon para avanzar a pasos firmes en los acuerdos que se terminaron sellando con la italiana ENI y la emiratí XGR del Grupo ADNOC.

En esta oportunidad, en un contexto convulsionado por el impacto en los precios de la energía que está generando el conflico en Medio Oriente, YPF no solo busca finiquitar tanto las asociaciones del proyecto de gas natural licuado (GNL) como su financiamiento, con el plus de darse en un contexto en el que la posición geográfica argentina le da un valor agregado a las iniciativas.