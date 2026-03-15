Instituto Vaca Muerta: cómo es el plan en Neuquén para cubrir los 17.000 puestos que demandará el sector

Las proyecciones de la industria hidrocarburífera plantean un desafío logístico y demográfico de corto plazo: según estimaciones del sector, el desarrollo pleno de Vaca Muerta demandará alrededor de 17.000 nuevos trabajadores hacia el año 2030. Ante este escenario, la ciudad de Neuquén puso en marcha el Instituto Vaca Muerta, un centro de formación técnica diseñado para que esa fuerte demanda de empleo pueda ser cubierta con mano de obra local.

El espacio, que funciona en el Polo Científico Tecnológico de la capital, surgió de un acuerdo tripartito entre la Municipalidad de Neuquén, el gobierno provincial y la petrolera estatal YPF. La premisa es alinear la capacitación pública de manera directa con las necesidades reales y urgentes de las operadoras y empresas de servicios.

Durante la presentación del proyecto, el intendente Mariano Gaido destacó que esta iniciativa «viene a potenciar la economía del conocimiento en la región». Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa remarcó la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado, y valoró la planificación conjunta con el jefe comunal y el presidente de YPF, Horacio Marín, para garantizar que las oportunidades generadas en la cuenca queden en manos de trabajadores neuquinos.

Qué se estudia y cómo son las capacitaciones

El interés por la propuesta quedó a la vista en la primera convocatoria, que registró más de 13.000 inscriptos. El Instituto ofrece capacitaciones técnicas totalmente gratuitas, orientadas a las áreas más operativas del upstream.

El Instituto funciona en la segunda nave del Polo Científico Tecnológico. (Foto: gentileza)

La oferta inicial incluye cursos de perforación, fractura hidráulica, producción, instrumentación, mantenimiento mecánico y eléctrico, y seguridad operativa en yacimientos. Los trayectos formativos tienen una duración aproximada de cuatro meses y combinan la teoría con prácticas intensivas mediante simuladores, laboratorios y experiencias en campo.

Para el diseño de esta currícula, el centro cuenta con el respaldo de más de 20 empresas operadoras y de servicios vinculadas a la industria, que aportan su experiencia técnica y colaboran para que los contenidos se ajusten a lo que hoy buscan las áreas de recursos humanos del sector.

Transporte gratuito y conectividad

Para garantizar el acceso a las cursadas, el municipio dispuso que los estudiantes del Instituto Vaca Muerta sean incluidos en el beneficio del Boleto Estudiantil Neuquino. Esto les permite viajar de forma gratuita hacia el Polo Científico Tecnológico utilizando el sistema de transporte público de la ciudad (COLE), que recientemente incorporó 36 unidades cero kilómetro y amplió sus recorridos para asegurar la conectividad con este nuevo sector de la meseta.

El ecosistema del Polo Tecnológico y las universidades

El Instituto funciona en la segunda nave del Polo Científico Tecnológico, inaugurada este año en el Distrito 2 de la capital (un sector de la meseta históricamente postergado que hoy concentra un fuerte plan de urbanización). La primera nave ya está destinada a empresas de base tecnológica, como la startup Nubity (desarrollo de software aplicado a la industria energética), y el municipio ya avanza en la licitación de un tercer edificio que estará enfocado en la investigación biomédica y la salud.

Además, el proyecto busca integrarse con el sistema académico formal. A través de un convenio reciente, la Municipalidad y la Provincia cedieron tierras dentro del distrito a cuatro casas de altos estudios: la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de Flores (UFLO) y la Universidad Patagonia Argentina.

Este ecosistema educativo y tecnológico fue acompañado por un fuerte despliegue de infraestructura pública en el área, que incluyó la pavimentación de más de 70 cuadras, nueva iluminación LED y el desarrollo del parque lineal Las Bardas, un corredor verde que suma espacios recreativos al nuevo pulmón del conocimiento neuquino.