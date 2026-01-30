Los electrodomésticos “cambian de letra”: qué significa el nuevo sistema de Etiquetado de Eficiencia Energética

La nueva escala unificada de eficiencia energética va de la A a la G, en reemplazo de las antiguas categorías “Plus”. Foto gentileza.

Febrero llega con cambios en el Sistema de Etiquetado de Eficiencia Energética para electrodomésticos en Argentina según la Resolución 438/2024, publicada por el Ministerio de Economía, lo cuál repercute en la forma de clasificar los productos. El nuevo esquema no modifica el consumo real de energía ni el impacto en la factura de luz, sino que redefine la escala para ofrecer información más clara, comparable y alineada con las tecnologías actuales.

En Argentina, las etiquetas de eficiencia energética deben exhibirse obligatoriamente en algunos electrodomésticos, como aires acondicionados, freezers, heladeras, lavarropas, televisores, lámparas y microondas. Además, existen etiquetas opcionales para otros productos, como viviendas

prefabricadas y vehículos.

Entre las novedades de la nueva escala se destaca que irá de la A a la G, en reemplazo de las antiguas categorías “Plus” que iban de la A+, A++ a la A+++. Se busca que las letras indiquen el nivel de consumo bajo un criterio más exigente y actualizado. El objetivo principal es que los consumidores puedan entender mejor qué están comprando y tomar decisiones más informadas al momento de elegir.

Dentro del nuevo esquema, la categoría A representa el mayor nivel de eficiencia energética posible. En electrodomésticos de lavado, por ejemplo, las diferencias entre letras implican variaciones concretas en el consumo: un producto B puede consumir en promedio un 20% más que uno A, mientras que uno C puede llegar hasta un 39% más.

Nuevo funcionamiento de la escala. Foto Secretaría de Industria y Comercio.

Estos valores son estimados y se calculan siempre tomando como referencia un equipo A, ya que cada letra abarca un rango de consumo definido por la normativa vigente. Cada letra abarca un rango de consumo definido por la normativa vigente.

Además, se implementan grandes actualizaciones en el reglamento técnico de las eee, entre ellos:

Declaración jurada + ensayo de laboratorio : Los productos ahora pueden declararse mediante DDJJ (previo ensayo en cualquier laboratorio habilitado).

: Los productos ahora pueden declararse mediante DDJJ (previo ensayo en cualquier laboratorio habilitado). Banda central: Se incorpora una banda central del mismo color de la eficiencia del producto.

¿Qué cambios se implementan?

La nueva etiqueta incluyeun código QR que permite acceder de forma inmediata a la ficha técnica completa del producto y una banda visual central que detalla el consumo energético real (por año, por hora o por ciclo, según el electrodoméstico). Esto facilita comparaciones directas entre distintos modelos y marcas al momento de la compra.

Además, se contemplan aspectos como reparabilidad, reciclabilidad, mantenimiento y disposición final, lo que apunta a promover decisiones más conscientes y sustentables, más allá del precio o la marca.