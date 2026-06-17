Mano de obra en Calcatreu: el proyecto minero representa el 13,3% de los nuevos empleos registrados en Río Negro

El dato proviene del informe que se presentó en la cuarta Mesa de Trabajo realizada en la localidad Foto: Gobierno de Río Negro.

El proyecto minero Calcatreu, situado a cercanías de Ingeniero Jacobacci, representa actualmente el 13,3% de los nuevos puestos de empleo registrados en Río Negro, con 219 trabajadores directos y 210 indirectos vinculados a la construcción.

El dato proviene del informe que se presentó en la cuarta Mesa de Trabajo realizada en la localidad. El mismo indica que el proyecto de oro y plata impulsado por la firma canadiense Patagonia Gold consolida una curva de crecimiento sostenida desde enero de 2025.

De la mano de obra contratada, ocho de cada diez provienen de la provincia, en línea con lo que marca la Ley 80/20. De ese total, el 49% pertenece a Ingeniero Jacobacci y el 29% al resto del territorio.

También se destacó que la iniciativa cuenta con 36 trabajadoras mujeres, que representan el 17% del personal dentro de una actividad históricamente masculinizada.

De la mano de obra rionegrina, el 49% pertenece a Ingeniero Jacobacci y el 29% al resto del territorio provincial. Foto: Gobierno de Río Negro.

El proceso de contratación es monitoreado por la Provincia a través de un circuito de articulación entre la empresa, el Municipio, el Servicio de Empleo Rionegrino, AOMA, el área de Recursos Humanos y la bolsa de empleo municipal.

Ese esquema permite ordenar la demanda laboral, cruzar perfiles, acompañar la incorporación de trabajadores y verificar el cumplimiento de los criterios de contratación local, destacó el gobierno provincial mediante un comunicado.

De cara a los próximos meses, el informe proyecta nuevas búsquedas laborales para la etapa junio-septiembre. Eso incluye operadores de equipo, técnicos mecánicos de mantenimiento mina, ayudantes de perforación, supervisores de mina, geólogos, técnicos electromecánicos y perfiles vinculados a seguridad, ambiente y exploración.

La iniciativa cuenta con 36 trabajadoras mujeres, que representan el 17% del personal. Foto: Gobierno de Río Negro.

En diálogo con la prensa provincial, la secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, señaló: “Estamos en una mesa permanente con la Secretaría de Energía a través de la Secretaría de Minería. Nosotros venimos trabajando hace muchísimos meses con estos encuentros permanentes que nuclean el sector de los trabajadores, el municipio y la provincia dialogando con Patagonia Gold”.

“Son números más que auspiciosos. Estamos hablando de más de 280 puestos de rionegrinos, puntualmente de la localidad de Jacobacci, que lo que hacen es mantener en alza estos números donde Río Negro se posiciona como provincia generadora de empleo privado, pero también manteniendo sus niveles de empleabilidad”, destacó Avilez.