Vaca Muerta: un pozo de YPF marcó un récord histórico de producción

En un hito que redefine el mapa de la actividad hidrocarburífera en el país, un pozo ubicado en el área Rincón del Mangrullo alcanzó una cifra de producción inédita que le permitió posicionarse como el de mayor producción dentro de la ventana de gas seco de Vaca Muerta.

Se trata del pozo RDM 553 (h) que marcó un récord tras alcanzar una producción de 1,3 millones de metros cúbicos diarios, según informó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. De esta manera, el logro técnico eleva la vara para los futuros desarrollos no convencionales en la región.

«Este resultado no solo expande el potencial gasífero en el sur de la cuenca, sino que también demuestra un incremento de productividad frente a los desarrollos actuales y representa un nuevo paso para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y ampliar la capacidad exportadora de nuestro país», destacó el ejecutivo a través de sus redes sociales.

El área Rincón del Mangrullo es operada de manera conjunta entre YPF y Pampa Energía, cuyas participaciones son del 50% para cada compañía. Está situada en la ventana del gas húmedo de Vaca Muerta, y apunta a consolidarse como una de las más importantes para la producción de gas natural, a partir de los trabajos que se están llevando adelante para impulsar su producción.

El récord llega en un momento importante para el sector energético argentino, donde la infraestructura -como los gasoductos troncales y los proyectos de GNL- busca ponerse a la par del potencial productivo de la Cuenca Neuquina.

Además, la alta producción del pozo RDM 553 (h) demuestra que la curva de aprendizaje sigue madurando de forma acelerada, permitiendo extraer más recursos en menor tiempo mientras de optimizan los costos.

El crecimiento de la producción ubica a la formación como un pilar fundamental que le permite al país garantizar su autoabastecimiento durante los meses de mayor demanda invernal, además de impulsar su posicionamiento como exportador tanto en la región como para los mercados internacionales.