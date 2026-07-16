Marín celebró un «récord histórico» para YPF: se realizaron 1.395 etapas de fractura en junio

Durante junio, YPF registró un total de 1.395 etapas de fractura, lo que se celebró desde la compañía al destacarlo como un «récord histórico». El hecho tiene lugar en un escenario favorable para la industria del petróleo y el gas, ya que Vaca Muerta anotó su mayor nivel de actividad desde que comenzó su desarrollo en 2013.

Esto se debe a que Argentina alcanzó su propio récord de actividad el mes pasado con 2.760 fracturas, del cual la petrolera de bandera aportó cerca del 50%. Esto implicó un importante crecimiento a nivel interanual, ya que en junio de 2025 se habían registrado 1.968 fracturas.

Horacio Marín, presidente y CEO de la firma, manifestó su satisfacción con la noticia a través de sus redes sociales, donde aseguró que se trata de una demostración de que la industria se está preparando para «la próxima etapa de crecimiento» de la formación no convencional, refiriéndose a la puesta en marcha del proyecto exportador VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) para 2027.

También le mandó un mensaje al personal que integra la empresa, añadiendo: «Quiero agradecer a todos los equipos de YPF que hacen posible estos logros. Detrás de estos números está el compromiso de miles de personas que todos los días dan su milla extra para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta«.

«Cada récord que alcanzamos es una señal de que estamos construyendo hoy la capacidad de mañana para transformar el potencial energético argentino en más trabajo, más exportaciones y más desarrollo para el país«, concluyó Marín.

YPF fue la petrolera que lideró esta tendencia por una considerable diferencia. El segundo lugar del ranking le correspondió a Pluspetrol, con un total de 443 etapas completadas, mientras que Pampa Energía completó el podio con 339 etapas.

La cuarta empresa más activa en junio fue Pan American Energy (PAE) con 179 etapas completadas, seguida por Vista Energy con 165. Por su parte, GeoPark comenzó su experiencia en la fractura convencional con 119 etapas.

Por último, se registró la actividad de Chevron con 81 fracturas, y Phoenix Global Resources (PGR) con 42, en ambos casos sobre pozos productores de petróleo.