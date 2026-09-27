Mario Mariscotti: “La energía nuclear tiene mucho para dar todavía”

El doctor en física nuclear Mario Mariscotti presentó su libro "La construcción de un programa atómico en la periferia" en Invap, Bariloche. Foto: Chino Leiva

Con el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino y una nueva etapa de la energía nuclear en Europa, con la reciente aprobación en Italia para avanzar en un nuevo programa atómico, la voz del doctor en física nuclear Mario Mariscotti adquiere un valor estratégico.

En el contexto de los 50 años de Invap, la empresa rionegrina que tiene entre sus principales desarrollos la energía nuclear, con proyectos en curso en el exterior, Mariscotti dio cátedra en la presentación de su reciente libro publicado por editorial Eudeba, “La construcción de un programa atómico en la periferia”, en el que repasa la historia de la actividad nuclear en el país y pone el foco en la exitosa experiencia de Invap.

“La energía nuclear tiene mucho para dar todavía”, afirmó el doctor en física nuclear, expresidente e impulsor de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ante un auditorio colmado en la sede de Invap en Bariloche, acompañado por el físico Alfredo Caro, el gerente del Área Nuclear de Invap, Felipe Albornoz, y de manera virtual Conrado Franco Varotto, uno de los fundadores de Invap y extitular de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

Conrado Varotto, uno de los fundadores de Invap acompañó de manera virtual la presentación del libro de Mario Mariscotti. Foto: Chino Leiva

Mariscotti destacó que “Argentina se destaca en el campo atómico, ha hecho desarrollos relevantes en energía nuclear y exportaciones a través de Invap”, dijo y puso de relieve que se promueve el “uso pacífico de la energía nuclear”, mientras que es uno de los países del mundo que tiene la capacidad de enriquecer uranio, un desarrollo gestado cerca de Bariloche e ideado por Varotto en la década del ‘80.

Con relación al futuro del sector, el especialista sostuvo que la energía nuclear “hoy es mucho más segura que antes”, aunque encuentra entre los principales desafíos “que sea práctica y barata” y también “que sea reproductora” porque el uranio para los combustibles no es infinito.

El camino para que Argentina crezca está en el cultivo del conocimiento”. Mario Mariscotti.

El doctor en física nuclear Mario Mariscotti presentó su libro «La construcción de un programa atómico en la periferia» en Invap, Bariloche. Foto: Chino Leiva

Propuso que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se aboque a la “investigación y el desarrollo” y que se delegue la cuestión de la comercialización a otras instituciones como Invap, que tiene sobrada experiencia y logros a lo largo de las cinco décadas de historia.

Mariscotti hizo un repaso de la historia nuclear argentina en un intercambio cargado de anécdotas, que surgieron de las 140 grabaciones de entrevistas, documentos y aportes que recolectó, propio del oficio de un “historiador”, como lo calificó Caro, para la publicación del libro que es una continuidad a “El secreto atómico de Huemul”.

Entre esas historias, recordó cuando un enviado de Estados Unidos llegó al país luego del anuncio del desarrollo de la capacidad técnica para enriquecer uranio en la planta de la CNEA en cercanías de Pilcaniyeu, que ante la insistencia de conocer los detalles y visitar la planta, le propuso “negociar por las Malvinas o por la deuda externa argentina”, recordó entre risas.

El doctor en física nuclear Mario Mariscotti presentó su libro «La construcción de un programa atómico en la periferia» en Invap, Bariloche. Foto: Chino Leiva

El enriquecimiento de uranio para Mariscotti fue “una jugada” importante que encabezó Varotto, quien pudo mantener el secretismo de lo que se estaba desarrollando en la planta de Pilcaniyeu junto a un puñado de personas.

También destacó como “hitos” del programa atómico argentino el desarrollo del reactor RA1, el primero que se construyó en el país para investigación en la década del ’50; y la decisión de avanzar con la central nuclear Atucha 1, en 1974, que fue la primera de América Latina.

Puso de relieve las hazañas de Invap, que salió a vender reactores nucleares al exterior, con el debut dos décadas atrás con la construcción del reactor OPAL en Australia, que luego abrió la puerta a otros contratos internacionales. “La admiración de los australianos por lo que hizo Invap es increíble”, enfatizó al relatar los testimonios de los científicos involucrados con la contratación del primer reactor que vendió la empresa rionegrina.

Hacia el cierre de la presentación, dejó su mensaje para los próximos 50 años de Invap: «Hay que seguir abriendo la frontera del conocimiento, hoy en día no se puede obviar la inteligencia artificial”, alentó.