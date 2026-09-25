Invap cerró un mes de festejos por los 50 años: «Río Negro y Bariloche son un factor importante para que exista Invap»

Invap, la empresa rionegrina líder en tecnología y desarrollos nucleares y satelitales, cerró este jueves en Bariloche un mes de celebraciones por los 50 años de la compañía, con una recepción en su sede central en la que participaron sus directivos y gerentes de la compañía, liderada por Vicente Campenni y Darío Giussi, además de referentes de distintos sectores vinculados al desarrollo de la compañía.

«Una empresa como Invap no puede existir en otro país que no sea Argentina, y Río Negro y Bariloche en particular también son un factor importante para que pueda existir una empresa como Invap», sentenció Campenni, el presidente de la empresa que durante el mes de septiembre realizó sus celebraciones en Buenos Aires, Viedma y Bariloche, para poner en valor la importancia de estas cinco décadas de crecimiento.

El ejecutivo destacó la «pasión de los fundadores» de Invap, entre los que remarcó las figuras de Conrado Varotto y Héctor Otheguy, pero además afirmó: «Hay muchos héroes casi anónimos que hicieron posible que Invap llegue a estos 50 años».

En el evento participaron gerentes y directivos, muchos de los cuales formaron parte de las misiones más importantes de Invap en el mundo con los desarrollos de los reactores de Australia, Egipto, Argelia, entre otros.

Campenni repasó los orígenes y las vinculaciones de Invap con distintas instituciones de Bariloche como el Instituto Balseiro, la Comisión Nacional de Energía Atómica, las universidades públicas y también el Gobierno de Río Negro, que es parte importante de la empresa e integra el directorio. En esta ocasión, el gobernador Alberto Weretilneck, participó del evento y dimensionó el valor de la empresa pública y de la política de gestión adoptada desde hace muchos años.

Invap cerró un mes de celebraciones por sus 50 años, en Bariloche. Gentileza

“Mucha gente creyó que se podía hacer un lugar de excelencia y de ahí nació esta empresa”, resaltó Campenni, quien repasó cada una de las sedes que tuvo la empresa en Bariloche y puso en valor que la empresa estatal fue la primera en instalarse en el parque Tecnológico de Bariloche, donde pretende seguir ampliando su presencia.

Weretilneck, que acompañó a los directivos de la empresa en cada una de las celebraciones de este mes, valoró que Invap es una empresa autosuficiente con resultados concretos y con un fuerte posicionamiento en el mundo. «Invap está inmersa en la mayor transformación de la humanidad con los cambios tecnológicos, y en ese contexto está en permanente crecimiento”, destacó.



El gobernador entregó una placa de reconocimiento a Invap por sus 50 años, al igual que el intendente Walter Cortés, mientras que el Concejo Municipal sumó una declaración de interés.

Para el mandatario , Invap es una «muestra de éxito de empresa pública en Argentina, con la particularidad de autogenerar sus propios contratos, convenios y hasta sus ingresos. Esto es un ejemplo de lo que podemos hacer como nación y debemos ponerlo en esa dimensión desde lo político y lo económico”.

“Invap crece en el momento de mayor disrupción tecnológica de la humanidad, lo que poner aún más en valor este proceso”, alentó y destacó que desde la Patagonia se pueda «fabricar tecnología de punta como cualquiera de los países más desarrollados del mundo”.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, destacó los 50 años de historia de Invap. Gentileza

Cortés puso el foco en la generación de empleo y desarrollo que aporta Invap a la ciudad e invitó a las autoridades de la compañía a acompañar al municipio en la puesta en valor de la Isla Huemul, un proyecto que encarna la gestión local con el objetivo de realizar un circuito turístico para conocer parte de la historia del desarrollo nuclear argentino.

“Es un verdadero honor acompañar a Invap en este momento tan especial: 50 años de historia, de trabajo, de innovación y de orgullo para Bariloche y para la Argentina”, afirmó el jefe comunal.

Entre los presentes estuvo la diputada nacional y expresidenta de la CNEA, Adriana Serquis, el actual vicepresidente de la CNEA y exintendente local, Gustavo Gennuso; el exvicepresidente de la CNEA, Luis Rovere; la exsenadora nacional Silvina García Larraburu, el ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, entre otros dirigentes.

La empresa ofreció a los asistentes un ejemplar de la edición especial de los 50 años de Invap publicada por Diario RÍO NEGRO.