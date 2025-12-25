Más tensión en el juicio por YPF: Burford anticipó que hará un pedido de desacato contra la Argentina

El juicio por YPF suma un nuevo capítulo y genera más presión en la Argentina. Burford Capital, el principal beneficiario de la condena contra el Estado argentino por la expropiación de la petrolera, anticipó que le pedirá a la jueza del caso, Loretta Preska, que declare al país en desacato.

La medida se dio a conocer el 24 de diciembre, previo a Navidad. Burford remarcó que de aprobarse su solicitud, también exigirá que haya sanciones para la Argentina.

Juicio por YPF: el pedido contra la Argentina

La noticia fue difundida en un paper de Latam Advisors. El texto informa: «Los acreedores de la sentencia de YPF notificaron a la jueza Loretta Preska el miércoles su intención de solicitar sanciones y un fallo de desacato contra la república, alegando la supuesta omisión de Argentina de presentar ciertas comunicaciones off-channel que, según el Gobierno, escapan a su control. Los acreedores solicitaron autorización para un cronograma de presentaciones informativas del 15 de enero al 5 de marzo de 2026″.

Sin embargo, expertos en el tema adelantaron que es poco probable que se dice sentencia sobre ese pedido antes de fines de marzo. La consultora de Sebastián Maril expresó al sitio Infobae: «Argentina se ha opuesto al cronograma propuesto, argumentando que los acreedores buscan una audiencia probatoria indefinida y prematura. La República sostiene que los demandantes no han especificado el alcance, las cuestiones ni los posibles testigos asociados con dicho procedimiento».

Respecto a las posibles sanciones, agregó: «No está claro qué va a pedir Burford. El abanico es muy amplio. Podría solicitar que los funcionarios que se rehúsan a entregar sus dispositivos móviles no pueden ingresar a EEUU. Desconozco si será eso, pero no lo descarto. Luego Preska deberá decidir al respecto».

Juicio por YPF: los motivos para pedir desacato contra la Argentina

Como parte del proceso en el que se condenó al Estado hace dos años a pagar USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera, Burford había pedido que Argentina entregue mails y chats de funcionarios de este Gobierno y del anterior.

El objetivo era demostrar que la empresa y el Gobierno «son lo mismo», pero Argentina argumentó que se trata de información personal y que era algo difícil de rastrear.

En principio, el Gobierno argentino expresó que bajo el derecho estadounidense solo se puede ordenar la producción de documentos que formen parte de la “posesión, custodia o control” del requerido, y resaltó que Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios. Sin embargo, prometió colaborar aunque nunca lo hizo al nivel que el demandante y el tribunal pretendían.

Hace unos días se difundió la lista de los funcionarios a los que se les pedía los datos y entre los nombres, aparecen: Luis Caputo, Pablo Quirno, María Carmen Tettamanti (secretaria de Energía), Sergio Massa, Agustín Rossi. La lista completa tiene alrededor de 35 nombres de funcionarios y exfuncionarios del gobierno actual y el anterior.

Con información de Infobae