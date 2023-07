Mata Mora: la apuesta suiza a Vaca Muerta ya rinde frutos

Por momentos pareciera que Vaca Muerta está viva ya que el mapa de trabajos, ductos, pozos y empresas presentes se mueve permanentemente, extendiendo las fronteras productivas, llegando a nuevas zonas y sumando nuevos actores. Esto es lo que está haciendo Phoenix Global Resources (PGR), la firma que refleja la apuesta suiza al desarrollo del shale argentino y que ya rinde buenos frutos.

Phoenix es la más nueva de las 12 compañías que operan en Vaca Muerta, ya que su desembarco se dio en 2021, cuando aún el mundo atravesaba la pandemia.

En marzo de ese año, mientras en otras industrias se frenaban inversiones, la compañía que tiene como subsidiaria a Kilwer logró la concesión de dos áreas sobre Vaca Muerta: Mata Mora Norte y Mata Mora Sur, en una asociación 90/10 con la estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

El compromiso de la operadora en el bloque insignia de Mata Mora Norte era realizar 12 pozos hacia Vaca Muerta en un período de 5 años, es decir que recién en 2026 debía llegar a esa meta.

Pero la compañía pisó el acelerador y no solo ya sobrepasó esa cantidad comprometida sino que además alcanzó su propio récord de producción de 10.000 barriles de petróleo por día. Este récord se dio en este mes y marca un hito no solo destacado en sí mismo por el volumen, sino también porque es dio a tan solo un año de la conexión del primer pad de 3 pozos.

Mata Mora Norte llegó a los 10.000 barriles por día en solo un año de actividad.

Pero para poner un poco en contexto, en mayo el quinto bloque que más producción de petróleo de Vaca Muerta generó fue Cruz de Lorena de la firma Shell.

En esa área la operadora llegó a los 13.700 barriles por día durante el mes pasado, un nivel que está muy cerca del récord que Phoenix alcanzó este mes y que se verá recién reflejado en los registros oficiales que se revelarán en agosto.

“Phoenix está creciendo y se está consolidando en Vaca Muerta. El 2022 ha sido un año clave, que nos permitió desriquear Mata Mora, nuestro principal activo”, aseguró a Energía On el CEO de Phoenix Global Resources, Pablo Bizzotto. Y destacó que “Pusimos en marcha nuevas instalaciones en tiempo récord, de forma ágil y eficiente, sin ningún tipo de incidente con las personas, el ambiente o en las instalaciones”.

Mata Mora: el área fuerte

Lógicamente para lograr sobrepasar el compromiso de actividad, la firma también elevó y mucho sus inversiones. Sobre un nivel previsto de 110 millones de dólares a inyectarse en 5 años, la operadora ya sobrepasó los 315 millones de dólares en poco más de dos años, prácticamente triplicando su plan de trabajo inicial.

En Mata Mora la compañía tiene actualmente 15 pozos en producción y apunta de lleno a alcanzar lo antes posible su meta de 40.000 barriles de petróleo por día que fijó como plateau para el bloque.

Y es que detrás de estos datos hay dos puntos clave: el primero es que el socio mayoritario de PGR es el grupo Mercuria, uno de los principales traders de commodities y de energía del mundo.

El grupo tiene el foco puesto en diversas áreas desde la producción de litio, cobalto, níquel, hasta el desarrollo de nuevas tecnologías que contribuyan a la transición energética, con programas como REED+ que buscan reducir la degradación y deforestación de bosques.

Bizzotto aseguró que busca cerrar el año con un crecimiento de la producción del 100%.

La segunda clave del despegue veloz de Phoenix Global Resources está en la persona que apostaron para que sea su CEO, Bizzotto.

El exvicepresidente de Upstream No Convencional de YPF no solo cuenta con un conocimiento en profundidad de la formación shale, ya que participó de su desarrollo desde el inicio, sino que también suma un plus a la hora de relacionarse con los sindicatos y empresas locales: es rionegrino y egresado de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Los primeros dos bloques de Vaca Muerta en Río Negro

Pero la apuesta suiza no queda solo en estas dos áreas claves de Vaca Muerta, sino que esta semana la operadora se alzó con la adjudicación de las dos primeras áreas que Río Negro licitó sobre Vaca Muerta.

Se trata de los bloques Confluencia Sur y Confluencia Norte, que están tan solo separados de Mata Mora por el río Neuquén y esa línea imaginaria que divide a las provincias de Río Negro y Neuquén.

A través de su subsidiaria Kilwer, Phoenix presentó una iniciativa privada antes de la pandemia para poder operar esos dos bloques. El proceso tomó su tiempo y llevó a la Licitación 1 de 2022 de Río Negro que tuvo un condimento un tanto inesperado.

Es que el gobierno de Arabela Carreras había calculado que podría recibir ofertas de desarrollo por unos 15 millones de dólares, y la propuesta inicial de Kilwer fue en esa línea.

Sin embargo, en la licitación pugnó también Pan American Energy (PAE) la empresa privada más grande del sector hidrocarburífero del país que elevó la vara al ofrecer 48 y 38 millones de dólares por cada área.

Con el derecho de la iniciativa privada Phoenix redobló la apuesta, y elevó a casi 90 millones de dólares el total de los compromisos de inversión en los dos bloques cuya concesión finalmente recibió esta semana.

Este fuerte desembolso contempla la realización de 4 pozos en Confluencia Norte y 3 en Confluencia Sur con ramas horizontales de entre 2.500 y 3.000 metros.

“Confluencia es un hito para Phoenix y Río Negro y estamos muy orgullosos de poder acompañar a la provincia en este primer desarrollo no convencional. Este gran paso demuestra el potencial de Vaca Muerta y reafirma nuestro compromiso con Argentina y su desarrollo”, destacó Bizzotto.

Y remarcó que “tener el acompañamiento de nuestros accionistas fue clave, quienes confiaron en el equipo de trabajo y la visión de compañía. Mercuria sigue apostando a Argentina y ve un potencial muy grande, principalmente por la calidad de los recursos, la diversidad de oportunidades y el equipo profesional que hemos podido construir.”

La compañía destacó el vínculo con los contratistas y gremios.

Con estos dos nuevos bloques Phoenix llegó a una posición importante en Vaca Muerta: casi 500 kilómetros cuadrados concesionados.

En detalle el bloque más grande es la nave insignia de la firma, Mata Mora Norte con 175 kilómetros cuadrados, que se complementa con los 48 kilómetros cuadrados de Mata Mora Sur en donde aún se desarrolla la fase de exploración.

Los bloques rionegrinos suman más de 270 kilómetros cuadrados, siendo el mayor Confluencia Sur con 168 kilómetros cuadrados, ya que Confluencia Norte tiene 104 kilómetros.

Pero el gran interés de Phoenix en los bloques de Río Negro se debe a que son linderos a los de Neuquén, con lo cual la operadora podrá desarrollar sus actividades en forma de clúster o hub, una tendencia que llegó para quedarse en Vaca Muerta como parte de la búsqueda de la eficiencia y la reducción de costos.

A diferencia de las dos áreas en donde Phoenix realiza la exploración de la frontera norte de Vaca Muerta, Corralera Noreste y Sur, los bloques en hub se ubican en la zona caliente de la formación, muy cerca del epicentro que es Añelo.

Esa ubicación sobre zonas ya conocidas es lo que le permitió a la firma tener un arranque acelerado pero por el que aún ponen la vara más en alto, ya que quieren cerrar este 2023 con 23 pozos conectados, lo cual le permitirá a la firma dar otro salto y duplicar la producción del año pasado, cerrando el 2023 con una producción de 12.000 barriles por día.