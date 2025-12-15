Mendoza dio luz verde al proyecto minero de PSJM que busca reactivar la producción de cobre en Uspallata

La aprobación del proyecto permite que se inicie con la fase de factibilidad.

El Senado de Mendoza dio el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto cuprífero PSJ cobre mendocino que habilita la vuelta a la minería de primera categoría en la provincia. Según lo estipulaba la Ley 7722, este paso institucional permite avanzar en la etapa de factibilidad en la explotación del cobre, oro y la plata, entre otros minerales

El proyecto, ubicado en Uspallata, Las Heras, posee una vida útil de 16 años con posibilidad de extensión. Con la aprobación del mismo, Mendoza abre la puerta a la producción de cobre, un mineral fundamental para avanzar hacia la transición energética, dejando atrás los combustibles fósiles que contaminan y buscando proteger el ambiente.

Impulsado por la empresa suiza Zonda Metals GmBH y el Grupo Alberdi, se anunció una inversión de $559 millones de dólares en su primera etapa. Entre los proyectos aprobados por el Senado también se encuentra la exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II).

El proyecto obtuvo un fuerte respaldo en el Senado provincial.

Tras su aprobación el gobernador Alfredo Cornejo, en un comunicado a través de su cuenta de X expresó: “Nada de esto nació de un slogan. Es fruto de trabajo, diálogo y estudios. Tuvimos la audiencia pública más grande de nuestra historia, incorporamos informes de universidades y organismos especializados y analizamos cada aspecto del proyecto con equipos multidisciplinarios. Siempre en el camino correcto, como debe trabajar una provincia responsable”.

La votación obtuvo 29 votos a favor, 6 negativos y una abstención. “(…)Hoy dimos el paso que nos proyecta hacia el futuro que queremos. Demostremos una vez más que sabemos hacer las cosas bien, que el progreso no se construye con miedo, sino con responsabilidad y coherencia”, finalizó Cornejo.

El objetivo principal es producir en promedio 40.000 toneladas anuales de cobre fino con una técnica de flotación de sulfuros, proceso hidrometalúrgico que permite separar los minerales metálicos valiosos sin necesidad de usar cianuro ni ácido sulfúrico.

Además, según declaraciones del CEO de Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, en una audiencia pública en agosto, el proyecto de cobre demandará 3.900 puestos de trabajo en la etapa de construcción, que requerirá entre 18 y 24 meses. A su vez, el proyecto generará otros 2.400 puestos en la etapa de producción de cobre.

La polémica por el recurso del agua estuvo muy marcada en relación al proyecto, sin embargo, desde la empresa subrayaron que el mismo fue diseñado para no afectar el recurso hídrico y cumplir estrictamente con la normativa ambiental vigente. Se utilizará flotación mecánica, dentro de un circuito cerrado que recircula más del 80% del agua.

Por su parte, Jimena Latorre, Ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, sostuvo: “Histórico día para la Minería de Mendoza: La aprobación de las DIAs de PSJ Cobre Mendocino y de MDMO II, junto con la Ley de Regalías Mineras y el Fondo de Compensación Ambiental, marcan un avance decisivo para la actividad”.