Vaca Muerta y la economía argentina: las perspectivas de una evaluadora de riesgos

"El sector de los hidrocarburos se consolida como un fuerte motor de inversión y uno de los pilares de crecimiento" (Matías Subat)



La agencia FIX SCR difundió su informe “Perspectivas Sectoriales – Argentina”, donde analiza la evolución reciente y las proyecciones para los principales sectores económicos.

Según la calificadora, el país atraviesa un escenario de transición luego de un 2025 marcado por tensiones cambiarias y un freno en la actividad.

Pese a ello, la economía habría logrado cerrar el año con un crecimiento del 3,5 %, impulsada por la estabilidad fiscal y una inflación en retroceso.



Primer análisis de FIX SCR

Para 2026, FIX proyecta una expansión del 3,6 %, sostenida en la recomposición de la inversión privada y un tipo de cambio real más competitivo.

En el plano financiero, el sistema bancario afrontó un entorno complejo durante 2025, con alta volatilidad, suba de tasas y deterioro de la cartera crediticia.

Sin embargo, hacia fin de año comenzaron a observarse señales de mejora asociadas a una mayor liquidez y a la flexibilización de los encajes dispuesta por el Banco Central.

Expectativas en el sector financiero

FIX prevé que en 2026 las entidades profundicen el financiamiento al sector privado, acompañando una esperada recuperación de la actividad económica.

El panorama corporativo muestra un predominio de calificaciones estables, aunque con sectores que exhiben dinámicas dispares.

Las empresas vinculadas a energía, minería y tecnología presentan las mejores perspectivas, mientras el agro sigue bajo presión por precios internacionales bajos y costos financieros elevados.



El rol de los hidrocarburos y el RIGI

En particular, el sector de hidrocarburos atraviesa una etapa de fuerte expansión, respaldada por un marco regulatorio más predecible y proyectos de infraestructura claves como VMOS y los barcos de licuefacción para la exportación.

Según FIX, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha sido decisivo para motorizar estas obras.

Expectativas de FIX SCR. FIX prevé para 2026 un escenario de estabilidad con expansión moderada y mayores desafíos fiscales provinciales.

En materia de finanzas públicas, FIX modificó la perspectiva del conjunto de las provincias de “Negativa” a “Estable”, destacando la mayor previsibilidad macroeconómica y la prudencia fiscal observada.

Finanzas provinciales y nuevos desafíos

Si bien los ingresos cayeron por menor consumo y reducción del impuesto inflacionario, los gobiernos provinciales mantuvieron márgenes operativos adecuados.

Para el próximo año, la calificadora advierte que los desafíos centrales estarán en la reactivación de la inversión pública y en la reestructuración de los vencimientos de deuda hacia plazos más largos.

Finalmente, el informe resalta el avance de las finanzas sostenibles y la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las evaluaciones crediticias.

Hacia la inserción en mercados globales

FIX observa que el interés internacional por activos argentinos impulsa una mayor demanda de transparencia y sustentabilidad.

De consolidarse la estabilidad económica, el país podría aprovechar esta tendencia para diversificar sus fuentes de financiamiento y fortalecer su inserción en los mercados globales.

FIX SCR es una agencia calificadora de riesgo líder en el Cono Sur, afiliada a Fitch Ratings. Está especializada en elaborar opiniones de crédito precisas, oportunas y prospectivas sobre emisores y sectores de Argentina, Paraguay y Uruguay.

Su cobertura abarca empresas, finanzas públicas, bancos, aseguradoras, fondos y fideicomisos financieros.