Atucha I avanza hacia un nuevo ciclo de vida: la primera central nuclear de América Latina ya completó el 60% de su renovación

Nucleoeléctrica argentina informó que continúa ejecutando una de las obras más importantes de su historia. Los trabajos ya alcanzaron el 60% de avance y permitirán que la primera central nuclear de América Latina genere energía a plena potencia durante las próximas décadas.

El Proyecto de Extensión de Vida de Atucha I alcanzó el 60% de avance. La central que inauguró la generación nucleoeléctrica en América Latina en 1974 atraviesa una renovación integral que le permitirá iniciar su segundo ciclo operativo y continuar aportando energía segura, eficiente y confiable al Sistema Argentino de Interconexión.

Los trabajos

Las tareas comprenden intervenciones planificadas sobre los principales sistemas y componentes de la central, junto con trabajos de ingeniería, fabricación, montaje y logística que requieren los más altos niveles de especialización. Varias de estas actividades se realizan por primera vez en el país, con soluciones desarrolladas por equipos de Nucleoeléctrica junto a la industria nacional.

El proyecto involucra a cientos de trabajadores y empresas argentinas, que participan en la fabricación de componentes, la provisión de servicios y la ejecución de tareas especializadas.

De esta manera, la obra genera empleo calificado e impulsa el desarrollo de proveedores locales en toda su cadena de valor.

Nucleoeléctrica cuenta con experiencia probada en este tipo de proyectos: la extensión de vida de Embalse, finalizada con éxito, permitió que esa central iniciara un nuevo ciclo operativo de 30 años. Ese antecedente respalda cada etapa del trabajo que hoy se desarrolla en Atucha I.

Con más de la mitad del camino recorrido, cada avance del proyecto representa una inversión en el futuro de la generación nucleoeléctrica argentina: asegura la continuidad de una fuente de energía limpia y confiable, fortalece las capacidades tecnológicas del país y consolida conocimientos estratégicos para la industria nuclear nacional.