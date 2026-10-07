Mendoza Norte: el nuevo distrito minero inicia su evaluación ambiental con 20 proyectos en marcha

El Gobierno de Mendoza formalizó la apertura del proceso de revisión ambiental para el flamante Distrito Minero Mendoza Norte. La iniciativa agrupa 65 propiedades mineras y 20 iniciativas de prospección localizadas en el sector septentrional del territorio, conformando un bloque estratégico para el sector.

La oficialización estuvo encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo, quien detalló que la presentación formal de la documentación corrió por cuenta de Impulsa Mendoza. Este ente estatal canalizó los estudios de base técnica requeridos para dar curso al análisis administrativo del distrito.

Para respaldar técnicamente el relevamiento, el Ejecutivo contrató a la firma global Knight Piésold. Su intervención aporta rigurosidad metodológica a una zona que históricamente ha despertado expectativas por su riqueza metalífera según registros oficiales.

Mendoza Norte: un nuevo distrito minero con 20 proyectos de exploración y 65 propiedades mineras. Impulsa Mendoza presentó los estudios que dan inicio a su evaluación ambiental, con información científica y los controles que exige la ley. Decidimos impulsar la minería y avanzamos con hechos. Seguimos dando pasos para atraer inversiones y generar producción y empleo, con una minería responsable. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 7, 2026

Desde el gobierno de Mendoza insistieron en aclarar que este registro formal de impacto ambiental representa «El puntapié inicial de una larga cadena de fiscalización». Sin embargo, ninguno de los emprendimientos reunidos bajo este paraguas posee permisos vigentes para iniciar labores de extracción.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, enfatizó que la premisa fundamental consiste en recabar datos y evaluar exhaustivamente antes de habilitar cualquier alteración del suelo.

DISTRITO MINERO MENDOZA NORTE Seguimos avanzando en una política minera que tiene una premisa clara: primero ordenar, evaluar y conocer para después decidir👇 October 7, 2026

La conformación de este distrito no fue un proceso inmediato, sino que se gestó de forma paulatina mediante convocatorias a los tenedores de derechos. Mientras que a mediados de año el esquema reunía a una docena de iniciativas, el atractivo de la propuesta amplió la base hasta duplicar las propiedades incorporadas.

Los relevamientos elaborados por el SEGEMAR anticipan que la geografía de la provincia guarda indicios geológicos muy favorables para la prospección de oro y cobre. Con la centralización de estos datos, la provincia pretende fiscalizar con mayor eficiencia las tareas exploratorias venideras.

Desde la gobernación apuntan a consolidar un marco de certidumbre jurídica que resulte interesante para los mercados internacionales. Cornejo argumentó que la estrategia apunta a dinamizar la matriz productiva local, dinamizando la creación de puestos de trabajo genuinos mediante reglas claras.

Este movimiento estratégico sucede al precedente sentado a fines de 2025 con la luz verde al proyecto de cobre PSJ en Uspallata. Aquella experiencia, impulsada por capitales suizos y socios locales con una inversión sideral, rompió un largo período de parálisis para la minería metálica provincial.

Finalmente, los equipos técnicos recordaron que el trayecto hacia una explotación comercial demanda rigurosos controles plurianuales. El actual hito marca apenas el inicio del ciclo de exploración, orientado a cuantificar reservas antes de evaluar la viabilidad económica y el posterior diseño constructivo.