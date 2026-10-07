AES Argentina obtiene US$100 millones para duplicar la capacidad eólica del complejo Vientos Bonaerenses

La medida contempla la instalación de 16 aerogeneradores provistos por la danesa Vestas. Foto: gentileza.

BID Invest aprobó un paquete de financiamiento de hasta 100 millones de dólares para acompañar la construcción de los parques eólicos Vientos Bonaerenses III y IV, en la provincia de Buenos Aires, en una operación que permitirá ampliar la capacidad de generación del complejo.

AES Argentina, empresa a cargo del proyecto, informó que la ampliación contempla la incorporación de 102,4 MW de nueva capacidad eólica a los 99,8 MW que actualmente se encuentran en operación.

De esta manera, Vientos Bonaerenses alcanzará en total 202,2 MW de capacidad instalada, así como una generación estimada de 450 GWh anuales, lo que equivale al consumo de aproximadamente 150.000 hogares.

16 aerogeneradores para ampliar la capacidad renovable de Buenos Aires

Los nuevos parques estarán ubicados en Tornquist y Bahía Blanca y con su ampliación se apunta a contribuir a diversificar la matriz energética, así como a fortalecer la seguridad y confiabilidad del suministro.

Para llevar adelante la medida, se instalarán 16 aerogeneradores provistos por la firma danesa Vestas, distribuidos equitativamente con ocho unidades en ambas localidades. Estos equipos poseen una potencia unitaria superior a la de las primeras etapas, con torres de 125 metros de altura de buje y rotores de 162 metros de diámetro.

Un aspecto que se destacó es que esta evolución tecnológica permitirá casi duplicar la capacidad del complejo utilizando solo 16 máquinas, en comparación con los 30 aerogeneradores instalados en Vientos Bonaerenses I y II.

Se estima que el proyecto genere alrededor de 400 empleos directos durante la etapa de construcción, con participación de mano de obra local de ambas localidades.

La energía producida será comercializada por AES Argentina a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), destinado a grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista.

AES Argentina cuenta con un portafolio diversificado entre energía térmica, hidroeléctrica, y eólica, con nueve plantas de generación: Cabra Corral, El Tunal, Termoandes, Ullum, Sarmiento, Paraná, Central Térmica San Nicolás, Vientos Bonaerenses y Vientos Neuquinos. Están distribuidas en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Salta y San Juan.