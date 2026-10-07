La fuga de talento no es irreversible: más de la mitad de los trabajadores del sector energético en el exterior evalúa volver

Para NUMAN solo 1 de cada 10 cierra la puerta a volver. El resto está abierto a la oportunidad correcta. Foto gentileza.

La disponibilidad de profesionales con experiencia se perfila como uno de los desafíos para acompañar el crecimiento de la industria energética argentina. En ese contexto, un relevamiento de NUMAN entre casi 200 profesionales argentinos del sector que trabajan en el exterior revela que el 54% considera probable o muy probable volver al país en los próximos tres años: un 14% ya evalúa activamente esa posibilidad y un 40% está abierto a hacerlo ante una oportunidad adecuada.

El estudio realizado por NUMAN, firma especializada en búsqueda de talento industrial para posiciones ejecutivas en América Latina, analiza el vínculo de estos especialistas con la Argentina, su disposición a volver y cuáles son los desafíos que surgen en el sector.

Entre los resultados emerge que la búsqueda de exposición internacional fue la principal causa de su salida para el 59% de los consultados, seguida por mejores condiciones salariales (54%) y calidad de vida y seguridad (51%).

El relevamiento muestra que la voluntad de regresar existe, pero vinculada a propuestas profesionales concretas. Entre las oportunidades que más podrían incentivar el retorno se destacan:

85% la búsqueda de un rol ejecutivo / directivo

la búsqueda de un rol ejecutivo / directivo 65% una compensación en moneda dura.

una compensación en moneda dura. 48% cobertura de relocalización familiar.

cobertura de relocalización familiar. 47% pide un paquete equivalente al que recibe actualmente en dólares.

pide un paquete equivalente al que recibe actualmente en dólares. 42% espera garantías contractuales.

espera garantías contractuales. 21% aceptaría ganar menos si el proyecto profesional resulta suficientemente atractivo.

Los datos evidencian que un posible retorno va más allá del salario. El proyecto, el alcance de la posición y las condiciones de previsibilidad también forman parte de la propuesta.

“Decidimos hacer este estudio por una necesidad que detectamos en nuestro trabajo con empresas del sector. El crecimiento de la actividad energética está aumentando la demanda de profesionales con experiencia específica y capacidad para liderar operaciones complejas y quisimos conocer qué posibilidades habría de recuperar parte de ese talento que viene desarrollando su carrera en el exterior en los últimos años”, explicó Daniel Urman, director y cofundador de NUMAN.



“Observamos flujo de talento virtuoso más que una fuga de profesionales, porque la experiencia lograda en otros mercados puede convertirse en un activo para proyectos locales en la medida que existan propuestas capaces de atraerlos nuevamente”, agregó.

Daniel Urman y Leandro di Nardo de la consultora NUMAN. Foto gentileza.

Junto a su socio, Leandro di Nardo, señala que en el sector de la energía los profesionales especializados suman experiencia donde hay proyectos en marcha, desde la perforación de un pozo hasta la construcción de nuevas instalaciones.

Por eso cuando la actividad crece en una región también aumenta la demanda de perfiles específicos para llevarlos adelante. Lo que históricamente se describió como una pérdida es en realidad experiencia acumulada en el exterior que podría volver a aportar valor local.

El estudio fue realizado entre profesionales con una trayectoria significativa en la industria: el 55% tiene más de 20 años de experiencia, en tanto que 56% vive en el exterior desde hace más de una década. El 55% de los consultados trabaja en el segmento de exploración, perforación y producción de petróleo y gas. A su vez, seis de cada diez están radicados en Norteamérica y Europa, con Estados Unidos como el principal destino individual con el 26% de los casos.

Siguen conectados con la industria argentina

El vínculo con su país natal continúa presente después de la salida. El 71% afirma seguir semanal o diariamente las noticias del sector energético argentino, porcentaje que trepa al 74% entre quienes ocupan posiciones de Dirección o C-Level.

La apertura al regreso aumenta entre los perfiles de mayor seniority: sólo el 4% de los profesionales C-Level descarta volver al país, mientras que entre las posiciones de jefatura o coordinación esa proporción es del 20%.

“La disposición a regresar existe, pero muchas veces falta la posición que la active. Para atraer a este talento hay que pensar una propuesta que esté a la altura de la experiencia que desarrollaron en otros mercados”, agregó di Nardo, cofundador de NUMAN.

El momento de expansión de la industria se ve reforzado por las nuevas oportunidades vinculadas con Vaca Muerta, GNL, infraestructura de evacuación, almacenamiento, generación e interconexión eléctrica.

A la vez, las proyecciones del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) marcan que el sector energético tendrá una fuerte expansión hacia 2030 que requerirá un pico de entre 30.000 y 43.000 trabajadores directos adicionales para tareas de perforación, fractura y operaciones. Esto representa cerca de un 60% más de empleo que el nivel actual.

“Observamos una demanda sostenida de talento especializado en las cadenas de valor de energía y minería. Al mismo tiempo las empresas están incorporando nuevas necesidades vinculadas con la automatización, la gestión de datos de planta, la transformación digital y la mejora continua. Tras más de diez años de experiencia trabajando con talento industrial y alcance regional entendemos que el desafío principal para los próximos años será contar con las personas capaces de llevar adelante una industria cada vez más tecnológica, especializada y exigente”, concluyó Urman.

Highlights del relevamiento

183 profesionales senior argentinos de energía relevados.

54% considera probable o muy probable volver a trabajar en Argentina en los próximos tres años.

85% preferiría un rol ejecutivo/directivo

65% considera la compensación en moneda dura entre las condiciones necesarias para regresar.

4% de los profesionales C-Level descarta volver al país

NUMAN es una firma especializada en la búsqueda de talento industrial para posiciones ejecutivas en América Latina. Desde 2015 conecta a empresas industriales con mandos medios y altos de las áreas de operaciones y ventas técnicas. Con oficinas y equipos en Argentina, México, Colombia y Perú, trabaja con compañías multinacionales, regionales y locales de múltiples sectores industriales.