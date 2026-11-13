Tenaris presentó TenarisHydril White, una nueva conexión para pozos offshore ¿Cómo funciona?

La conexión combina una elevada resistencia estructural con una capacidad de sellado y de torque. Foto: gentileza.

Tenaris presentó la conexión TenarisHydril White en la feria internacional ADIPEC, que se desarrolla en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de una innovación de la empresa en conexiones premium roscadas y acopladas que busca mejorar la integridad de los pozos, la seguridad de las operaciones y la eficiencia durante la instalación de tuberías.

El producto fue diseñado para aplicaciones offshore, perforaciones en aguas profundas, pozos de alta presión y temperatura (HP/HT), horizontales y de alcance extendido, según informó la empresa.

La conexión combina una elevada resistencia estructural con una capacidad de sellado y de torque. Además, incorpora un diseño de acople delgado que facilita su instalación en pozos desviados y permite mejorar la eficiencia de las operaciones de cementación.

Gabriel Podskubka, CEO de Tenaris, señaló que «el desarrollo de la conexión TenarisHydril White refleja nuestro compromiso de ayudar a los clientes a enfrentar las crecientes demandas del actual panorama energético».

Por su parte, Lucas Pigliacampo, CTO de la compañía, añadió que el producto «representa un avance significativo en la tecnología de conexiones premium». En esa línea, detalló que la conexión «ayuda a los operadores a operar en aplicaciones complejas, incluyendo pozos en aguas profundas, de alta presión, alta temperatura, así como pozos horizontales y de alcance extendido».

Menos intervención manual y mayor seguridad

Uno de los principales diferenciales de TenarisHydril White es su compatibilidad con sistemas automatizados de instalación de tuberías de revestimiento (casing). El diseño permite reducir la intervención directa del personal en las denominadas zonas rojas de las plataformas, donde se concentran algunas de las tareas de mayor riesgo durante las operaciones.

La conexión también integra la tecnología Dopeless, desarrollada por Tenaris, que elimina la necesidad de aplicar compuestos convencionales para roscas en el campo. De esta manera, simplifica la preparación y manipulación de los tubos, reduce los tiempos de instalación y contribuye a mejorar las condiciones de seguridad y limpieza durante la operación.

La compañía destacó que estas características apuntan a responder a las exigencias de proyectos de perforación cada vez más complejos, en los que la confiabilidad de las conexiones resulta determinante para preservar la integridad del pozo durante su vida útil.