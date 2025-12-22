SUSCRIBITE
Energía

Menos costos en obras de infraestructura eléctrica: Nación actualizó el marco regulatorio  

La nueva normativa alinea los parámetros ambientales con estándares internacionales y busca agilizar y abaratar las obras de infraestructura eléctrica.

Redacción

Por Redacción

Nación actualizó normas eléctricas para reducir costos en obras.

Nación actualizó normas eléctricas para reducir costos en obras.

El Gobierno Nacional continúa en su plan de modernización y eficiencia del sector eléctrico, buscando fortalecer su calidad regulatoria, promoviendo un desarrollo energético sostenible. En este marco, recientemente aprobó la actualización integral de los parámetros ambientales aplicables a las instalaciones de transporte eléctrico de 132kV. 

Según informaron en un comunicado oficial, la medida adopta estándares internacionales de organismos como La Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Lonizantes (ICNIRP), La Organización Mundial de Salud (OMS), el Institue of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y la evidencia científica sobre la exposición a Campos Electromagnéticos de Frecuencia Extremadamente Baja (CEMFEB). 

La actualización se desarrolló mediante un proceso técnico y participativo que incluyó el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Ambiente, además de la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y las principales cámaras del sector eléctrico. Los organismos consultados coincidieron en la necesidad de contar con criterios actualizados, claros y consistentes para fortalecer la protección ambiental y sanitaria, y garantizar una aplicación homogénea y técnicamente sólida en todo el país. 

¿De qué se trata la resolución? 

La resolución también establece que las instalaciones ya existentes mantendrán su condición regulatoria y que los parámetros actualizados serán obligatorios para los nuevos proyectos y ampliaciones, garantizando una transición ordenada y técnicamente consistente. 

El nuevo esquema no implica una reducción del nivel de protección vigente, sino que lo fortalece a partir de parámetros más precisos, metodologías de medición reconocidas internacionalmente y un enfoque regulatorio alineado con las obligaciones ambientales del Estado Nacional. 

A diferencia del marco anterior, la nueva normativa ordena criterios, elimina exigencias sin sustento científico actual y evita restricciones innecesarias que generaban demoras, costos adicionales y obstáculos en obras de infraestructura eléctrica.

La actualización mantiene un nivel de protección adecuado, alineado con la evidencia y con los organismos de referencia global, al tiempo que brinda reglas claras, operativas y técnicamente consistentes.


Temas

Energía

Energía Eléctrica

Gobierno Nacional

Ministerio de Salud

El Gobierno Nacional continúa en su plan de modernización y eficiencia del sector eléctrico, buscando fortalecer su calidad regulatoria, promoviendo un desarrollo energético sostenible. En este marco, recientemente aprobó la actualización integral de los parámetros ambientales aplicables a las instalaciones de transporte eléctrico de 132kV. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios