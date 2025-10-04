Milicic, el pulso civil detrás de Vaca Muerta y la minería

Una Argentina en clave energética tiene, además de petroleras y mineras, un ejército silencioso de constructores, todos relacionados a obras civiles y de ingeniería que le dan forma a los grandes proyectos. En esa liga se mueve Milicic, una compañía que combina ingeniería civil, alquiler de maquinaria pesada y servicios ambientales, pero que encuentra su corazón en dos sectores: oil & gas y minería, que representan el 90% de sus operaciones.

“Decir oil & gas es decir Vaca Muerta”, resume Gustavo Mas, gerente comercial, al explicarle a EnergíaON, en el stand de Dirio RÍO NEGRO de la Argentina Oil & Gas (AOG 2025) por qué la empresa montó una base operativa en Añelo, epicentro de la formación no convencional neuquina. Desde allí despliega equipos y personal para obras que acompañan la expansión de la industria.

Uno de los hitos actuales es su participación en Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el megaproyecto de YPF que busca darle salida al crudo hacia la costa atlántica. Milicic ejecuta los movimientos de suelo y las bases de los tanques en Punta Colorada (Río Negro). Se trata de estructuras de casi 50 metros de diámetro, comparables a una cancha de fútbol. “El proyecto comenzó con diez tanques previstos; en esta fase inicial se avanza con cinco o seis, y hacia 2026 podría estar lista la primera etapa de exportación”, detalló Mas.

Además, la empresa está involucrada en la modernización de infraestructura clave: la construcción de un acueducto vinculado a la refinería de Luján de Cuyo (Mendoza) y la renovación de un oleoducto que abastece a la refinería de La Plata. Cada obra, aunque civil, se convierte en pieza fundamental de la logística energética nacional.

La vocación de Milicic no se limita al petróleo. En minería, la compañía tiene una trayectoria de más de dos décadas en San Juan, con presencia en Veladero, uno de los mayores yacimientos de oro del país. Allí realizan expansiones de pilas de lixiviación y movimientos de suelo en condiciones extremas. «Ese es el tipo de desafío que nos gusta afrontar: un metro cúbico de hormigón o un metro cúbico de tierra en la cordillera no es lo mismo que en la llanura”, apuntó Mas.

Más allá de la magnitud de las obras, lo que guía a la empresa es la identidad del constructor: estar en el terreno, dejar huella. “La satisfacción más grande es ver la obra concluida y sentir que aportamos nuestro grano de arena a proyectos estratégicos para la Argentina”, señaló.

Además del músculo técnico, Milicic busca sostener una cultura organizacional que valore la seguridad y la eficiencia. En proyectos de gran escala, donde conviven operadoras internacionales, contratistas locales y proveedores de servicios, la empresa apuesta a la profesionalización de su equipo como diferencial competitivo. “El verdadero valor de una obra está en la gente que la hace posible”, enfatizó Mas.

Otro aspecto que la compañía destaca es su flexibilidad para moverse entre distintos sectores energéticos. La participación simultánea en oil & gas, minería y obras de infraestructura le permite diversificar riesgos y acompañar el pulso de la inversión en cada rubro. Esa versatilidad, dijo Mas, es lo que le permite a Milicic “estar siempre donde la Argentina nos necesita para crecer”.

La presencia de Milicic en la AOG 2025 ratifica ese compromiso. Para Mas, el encuentro es un “espejo de la industria”, un espacio donde operadoras, contratistas y proveedores pueden dimensionar la magnitud del sector y renovar el entusiasmo de seguir construyendo.