Millones bajo tierra: ranking de las áreas de Vaca Muerta con más inversiones

Todas las inversiones en la industria petrolera se contabilizan en dólares, y si hablamos de Vaca Muerta se trata de muchos millones de dólares. Desde el inicio de la actividad en la formación shale ya son cerca de 40.000 millones de dólares los que se han inyectado a lo largo de las 47 áreas concesionadas por Neuquén, y en este artículo analizaremos cuáles son los bloques que lideran el flujo de esos billetes verdes y qué empresas están detrás.

El detalle del plan de inversiones anual de cada concesión hidrocarburífera, no solo de Vaca Muerta, sino de todo el país, es un trámite de cumplimiento obligatorio que deben realizar las empresas, bajo la forma de una declaración jurada.

Esa información es acopiada por la Secretaría de Energía de la Nación y precisamente es de sus sistemas que se desprende el asombroso dato de que a fin de año las inversiones en el no convencional de Neuquén llegarán a los 51.041 millones de dólares tomando como punto de partida el 2013.

Este cúmulo de aportes suma no solo las actividades en Vaca Muerta, sino también las realizadas con técnicas no convencionales pero en arenas compactas, el denominado tight.

Pero no solo el grueso de los fondos se han destinado al shale puro, sino que incluso varias áreas que comenzaron su desarrollo no convencional en el tight, hoy han cambiado de objetivo y dirigen también sus taladros hacia Vaca Muerta.

Centrándonos exclusivamente en Vaca Muerta, hay un claro podio de las áreas que desde el 2013 a la fecha han concentrado el grueso de las inversiones, pero no solo de forma unitaria.

Es que el peso de estos bloques es tal que, sobre 47 concesiones, las áreas del Top 10 concentran inversiones por un total de casi 29.000 millones de dólares.

El Top 10 de Vaca Muerta

El ranking de las áreas con más inversiones acumuladas de Vaca Muerta está liderado por la nave insignia no solo de YPF, sino de toda la formación: Loma Campana.

Se trata del bloque precursor de la actividad en Vaca Muerta, a partir de la sociedad al 50% entre YPF como operadora y Chevron como socia. Desde mediados del 2013 y contemplando toda la inversión prevista hasta fin de este año, Loma Campana pasará la asombrosa barrera de los 10.000 millones de dólares.

En concreto, son 10.084 millones de dólares los que YPF y Chevron invirtieron en este bloque, que es también en principal productor de petróleo shale.

El segundo puesto del podio no está lejos, ni geográficamente ni de operadora, ya que se trata de La Amarga Chica. Emplazado al norte de Loma Campana pero con una curiosa forma de letra C que rodea a varios bloques más, La Amarga Chica es otra área operada por YPF en sociedad también al 50% pero en este caso con la petrolera nacional de Malasia, Petronas.

Las actividades comenzaron casi un año después, en 2014, y desde entonces el bloque ha recibido nada menos que 4.491 millones de dólares, siempre contando la mitad de los aportes hechos por cada una de las socias.

La Calera, operada por Pluspetrol, es la cuarta área con más inversiones acumuladas.

El tercer puesto del podio de áreas con más inversiones conforma lo que podría llamarse “la santa trinidad de YPF” en Vaca Muerta, dado que no es otro que Bandurria Sur, ubicado entre Loma Campana y La Amarga Chica.

Esta área ha tenido distintas empresas como socias de YPF, ya que inicialmente era una alianza al 50% con Schlumberger (hoy SLB). Pero la firma de servicios especiales decidió en 2019 vender su participación, ingresando en su lugar Shell y Equinor y modificando luego sus participaciones que hoy son del 40% para YPF y del 30% para Shell y Equinor, en cada caso.

En este proceso, el bloque acumulada inversiones hasta fin de año por 3039 millones de dólares y se despega así por bastante del cuatro puesto, en donde por primera vez aparece otra operadora.

La cuarta área con más inversiones en su haber viene a instaurar cambios ya que no solo se trata de un bloque operado por Pluspetrol, sino que además cuenta con mucho menos años en desarrollo.

Esta cuarta área es La Calera, una sociedad al 50% entre Pluspetrol e YPF, en la que las firmas completarán este año un desembolso acumulado de 2.044 millones de dólares.

Vista ubicó su área insignia en el quinto lugar del podio.

El quinto lugar del podio también corresponde a otra operadora y es el primer bloque en el que YPF no tiene participación. Se trata de Bajada del Palo Oeste, la nave insignia de Vista.

La compañía liderada por Miguel Galuccio también inició las actividades en esta área años después, pero a fin de año alcanzarán una inversión total en el bloque de 1.934 millones de dólares, ya que de hecho la firma elevó 100 millones de dólares el compromiso de este año, ascendiendo a los 777 millones de dólares.

En la sexta posición del ranking aparece el primer bloque centrado exclusivamente en la producción de gas natural de Vaca Muerta, y se trata de Fortín de Piedra. El desarrollo nodal de Tecpetrol completará este año una inversión de 1.884 millones de dólares.

La séptima posición del podio corresponde al primer desarrollo masivo en gas de Vaca Muerta: El Orejano con una inversión acumulada de 1.665 millones de dólares.

En este bloque operado por YPF y con Dow como socia al 50%, el grueso de las inversiones se dieron hace ya varios años, pues junto a Loma Campana fue de los primeros bloques en desarrollarse, con la desventaja en este caso de ser un área de reducida superficie.

El dato 10.084 millones de dólares sumarán a fin de año las inversiones en el bloque Loma Campana, el líder en capex de Vaca Muerta.

En el octavo lugar del ranking de inversiones por área se coló un bloque que en realidad es desarrollado por YPF con una vieja concesión convencional que tiene fecha de vencimiento en 2026.

Se trata de un área archiconocida, como es Loma La Lata – Sierra Barrosa, la gran productora de gas convencional del país, pero que se ha reconvertido al shale oil y que acumula una inversión de 1.648 millones de dólares.

Aguada Pichana Este (APE) ocupa el noveno lugar en el ranking de inversiones con 1.248 millones de dólares. Se trata de un bloque productor de gas operado por TotalEnergies en sociedad con YPF, Wintershall DEA y Pan American Energy (PAE).

Y cerrando el ranking, el puesto 10 corresponde a otra operadora, ExxonMobil y su desarrollo de Bajo del Choique – La Invernada. Este bloque, que hoy está a la venta junto con todo el paquete de áreas de la norteamericana, es el único del grupo ubicado en la zona norte de Vaca Muerta, más cerca de Rincón de los Sauces que de Añelo y allí la firma lleva invertidos 918 millones de dólares.

Segunda vida: del tight al shale

Existe un grupo de áreas que acumulan fuertes inversiones, pero en las que los primeros desarrollos no convencionales no se dieron con destino a Vaca Muerta, sino a las arenas compactas o tight. Estos bloques podría decirse que están desarrollando hoy una segunda fase dentro de los no convencionales, al reorientar desde hace pocos años sus nuevos pozos hacia el shale.

El bloque que lidera en inversiones este grupo es Lindero Atravesado, un área operada por PAE con YPF como socia en el tight. Allí la inversión total desde 2013 a la fecha llega a los 2.380 millones de dólares, por lo cual si se considerara todo el no convencional junto, el área se ubicaría en el tercer puesto.

Pero además este bloque tiene una particularidad destacada, y es que mientras la producción en tight se orientó al gas, hoy los pozos hacia el shale lo hacen buscando petróleo.

Rincón del Mangrullo, operada por YPF, es otra de las áreas de este segmento, y entre sus inicios tight y su actual era shale acumula una inversión de 1.832 millones de dólares.

En tanto que completa el top 3 de este segmento El Mangrullo. El área fuerte de Pampa Energía suma una inversión total de 1.114 millones de dólares y, de este grupo, es la que más recientemente dejó de apuntar al tight gas.