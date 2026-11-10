Minería en Río Negro: Cerro Choique se prepara para una nueva etapa exploratoria en Los Menucos

Río Negro realizó un nuevo control de aguas en un proyecto minero de Los Menucos. Foto gentileza.

Río Negro realizó un muestreo participativo de aguas en el proyecto de oro y plata Cerro Choique – Dos Lagunas. La actividad reunió a organismos de control, instituciones educativas y actores locales antes de una nueva campaña exploratoria.

El procedimiento se llevó a cabo en el área del proyecto, ubicado a unos 15 kilómetros al este-sudeste de Los Menucos, donde la empresa Mansfield Minera S.A. Se prevé realizar una campaña de aproximadamente 2.000 metros de perforación, distribuidos en cinco sondeos.

El muestreo se realizó antes del inicio de los trabajos de perforación, con el objetivo de contar con información sobre las condiciones del recurso hídrico y establecer una referencia para su seguimiento durante las próximas etapas de exploración.

Ubicación del proyecto. Mapa gentileza.

Cerro Choique – Dos Lagunas es un proyecto metalífero que se encuentra en etapa de exploración inicial. La próxima campaña de perforación buscará estudiar en profundidad los indicios de mineralización de oro y plata identificados en la superficie.

Los trabajos previstos por Mansfield Minera S.A. contemplan aproximadamente cinco sondeos, con una profundidad acumulada de 2.000 metros, que permitirán obtener información geológica para avanzar en el conocimiento del potencial mineral del área.

Esta etapa es fundamental para determinar las características de la mineralización y reunir datos técnicos que permitan evaluar la continuidad de los estudios exploratorios.

La actividad forma parte de los controles ambientales que impulsa el Gobierno de Río Negro para acompañar el desarrollo de la exploración minera con participación de organismos públicos, instituciones y representantes de las comunidades vinculadas a los proyectos.

Participación de organismos provinciales e instituciones locales

La jornada contó con representantes de la Secretaría de Minería de Río Negro, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), la Defensoría del Pueblo y la Legislatura de Río Negro.

También participaron integrantes de la Comisión de Fomento de El Cuy, el Instituto Técnico Superior de Los Menucos y superficiarios de los campos donde se desarrolla el proyecto. La actividad incluyó, además, la presencia de personal de CIATI, P y P Consultores Ambientales y representantes de la empresa Mansfield Minera S.A.

La participación de instituciones educativas y actores vinculados al territorio permite acercar a la comunidad a los procedimientos de seguimiento ambiental, conocer cómo se desarrollan estas instancias y fortalecer el acceso a información sobre la actividad minera.

Los muestreos participativos de aguas constituyen una herramienta de seguimiento ambiental que permite reunir información sobre la calidad del recurso hídrico en las distintas etapas de los proyectos mineros.

En este caso, el procedimiento corresponde a la instancia previa al inicio de una nueva campaña exploratoria y se desarrolla en el marco de las normas de responsabilidad social y buenas prácticas establecidas por el Código de Procedimientos Mineros de Río Negro.

Cumplida esta instancia, la empresa se encuentra en condiciones de avanzar con la campaña de perforación prevista. Asimismo, deberá presentar ante la autoridad minera los resultados de los análisis de laboratorio dentro de los 15 días posteriores al muestreo.