Cuatro empresas presentaron ofertas para operar en el yacimiento más importante de La Pampa

Pampetrol SAPEM realizó ayer la apertura de los sobres “B” correspondientes a las ofertas económicas de la licitación para la transición operativa del área hidrocarburífera “El Medanito”, en el marco de lo establecido por la Ley Provincial N° 3.639. El proceso responde al inminente vencimiento de la actual concesión, previsto para el próximo 18 de junio.

Las propuestas económicas presentadas por las oferentes: Limay Energía S.A.; Ribeiro S.R.L.; Sociedad de Abastecimiento y Servicio S.A. – Medanito S.A. (UT); y Tango Energy Argentina S.A.; quedan ahora bajo análisis del Directorio de la empresa, que, de acuerdo con el cronograma oficial, avanzará con el análisis de las propuestas recibidas, para posteriormente realizar la notificación y adjudicación a la empresa seleccionada.

El acto fue encabezado por la presidenta de la empresa estatal, María de los Ángeles Roveda, junto a los integrantes del Directorio, Carlos Santarossa, Cecilia Baudino, Nicolás Romano, Juan Cruz Barton y Juan Brindesi; el síndico Juan Pablo Fasce, representantes de las firmas oferentes y la diputada del PRO, Celeste Rivas.



El contrato contempla un plazo estricto e improrrogable de ocho meses y tiene como principales objetivos garantizar la continuidad de la producción hidrocarburífera, preservar las fuentes de trabajo directas e indirectas vinculadas al yacimiento y asegurar el cuidado ambiental integral del área y sus instalaciones.

Una etapa decisiva

El Medanito atraviesa una etapa clave debido al vencimiento de la concesión actualmente operada por PCR en asociación con Pampetrol SAPEM. El plazo final de ese contrato expira el próximo 18 de junio y, ante la falta de una adjudicación definitiva, el Gobierno provincial impulsó un esquema transitorio para evitar una paralización de la actividad.

La incertidumbre sobre el futuro del área había generado preocupación tanto en el sector empresarial como gremial. Desde distintos sectores advirtieron durante los últimos meses sobre la necesidad de acelerar definiciones para evitar impactos en el empleo, la producción y la cadena de servicios vinculada a la actividad hidrocarburífera.

El proceso actual fue habilitado tras la aprobación de la Ley Provincial 3639 por parte de la Legislatura pampeana. La norma declaró a El Medanito como un “área de interés estratégico para el desarrollo de la política hidrocarburífera provincial” y estableció un régimen excepcional de transición para asegurar la continuidad operativa mientras se define una licitación definitiva nacional e internacional.

En ese marco, Pampetrol SAPEM asumirá el control operativo del área durante un plazo máximo de ocho meses o hasta que se concrete la adjudicación definitiva, lo que ocurra primero. La ley además habilitó a la empresa estatal a convocar públicamente a operadores con capacidad técnica, financiera y ambiental suficiente para sostener la producción y cumplir con las obligaciones vigentes.