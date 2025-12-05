Motosierra a los subsidios energéticos: Nación detectó 2.854 usuarios en countries de Córdoba

Como parte del Programa Nacional de Focalización de Subsidios Energéticos, el Gobierno Nacional continúa con la revisión integral del padrón del Registro del Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) en urbanizaciones cerradas, ahora de Córdoba. Recientemente, mediante el cruce de información georreferenciada, registros administrativos y bases públicas y privadas se identificaron a 2.854 hogares en countries y barrios de alto poder adquisitivo que recibían el subsidio.

Esta medida complementa la primera etapa del proceso, donde en el AMBA y en el barrio porteño de Puerto Madero ya se habían detectado y recategorizado más de 15.518 usuarios que percibían subsidios de manera indebida.

Desde la Secretaría de Energía aseguraron que, en conjunto, ambas recategorizaciones representan un ahorro fiscal estimado de $3.560 millones, reforzando así la eficiencia y sostenibilidad del sistema de subsidios.

Para su detección se utilizaron herramientas de Sistema de Información Geográfica (GIS), imágenes satelitales y padrones provistos por entes reguladores. Los registros detectaron suministros categorizados como N2 y N3 dentro de áreas que exhiben manifiesta capacidad contributiva, lo que implica un claro error de inclusión.

Ante estos datos, todos los usuarios residenciales del RASE ubicados dentro de las urbanizaciones georreferenciadas serán recategorizados como N1 (Nivel de mayores ingresos), conforme a criterios establecidos para garantizar una distribución equitativa de los subsidios. Los usuarios recategorizados podrían pedir revisión mediante la plataforma de Trámite a Distancia (TAD), pero cargan con la obligación de probar que la exclusión es errónea.

Desde enero cambian los subsidios a la energía

A partir del 2026 la Secretaría de Energía aplicará un nuevo sistema que busca unificar todos los subsidios de gas, electricidad y garrafas. Con este esquema se elimina la segmentación N1-N2-N3 y se crea una única categoría de beneficiarios con subsidios. Para ingresar en la misma se fijó un límite para los ingresos económicos del hogar, además de tener en cuenta otras vulnerabilidades como hogares RENABAP, veteranos de Malvinas o usuarios con discapacidad (CUD).

El proyecto define consumos base que podrán ser subsidiados y fija un régimen de precios mayoristas, con ajustes periódicos, que se trasladarán a los usuarios. En electricidad, los consumos subsidiables serán de 300 kWh mensuales en períodos de alto consumo (picos de verano e invierno) y 150 kWh en los de menor demanda.

En gas natural y propano, se mantendrán los topes actuales por zona y estación, mientras que en GLP se subsidiará una garrafa de 10 kilogramos por mes en verano y dos en invierno.

El subsidio general cubrirá el 50% de ese tope de consumo base de electricidad y gas natural, y el 50% del valor de la garrafa de GLP. La excepción será el gas natural por redes en verano, que no tendrá subsidio. Además, se incluirá una bonificación adicional del 25% del precio mayorista durante 12 meses, con reducciones graduales durante 2026.

La propuesta busca simplificar y agilizar la identificación de beneficiarios eliminando la multiplicidad de regímenes, con un nuevo umbral de ingresos que no superen las tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $3.641.400.