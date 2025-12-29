Nación acelera la desregulación del mercado del gas y da mayor liquidez a las petroleras

En un paso decisivo hacia la liberalización total del sector, la Secretaría de Energía oficializó hoy, en la Resolución 606/2025 una redefinición de las reglas de juego para los productores de gas en Argentina. La medida busca desmantelar el andamiaje de intervención estatal que rigió en los últimos años, devolviendo a las empresas productoras la capacidad de negociar contratos directos con las distribuidoras.

Con este cambio, el Estado comienza a retirar a Enarsa de su rol como comprador central e intermediario, apostando a que la oferta y la demanda vuelvan a regir las transacciones en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Uno de los puntos marca que a partir de ahora, el Estado elevará al 90% el pago provisorio mensual a las productoras de gas de las compensaciones destinadas a cubrir la brecha entre el precio de mercado y la tarifa que abonan los usuarios.

Este mecanismo, que se ejecutará sobre la base de declaraciones juradas, permitirá a las operadoras de Vaca Muerta y otras cuencas acceder a una mayor liquidez de forma casi inmediata, evitando los cuellos de botella administrativos que históricamente demoraban los pagos de los incentivos del Plan Gas.Ar que según versiones tendrían un atraso de 400 millones de dólares.

Las empresas interesadas deberán adherir a la resolución que, entre otros puntos, contempla que para ello «salgan» de las obligaciones que tenían dentro del Plan Gas.Ar.

La resolución no solo apunta a lo financiero, sino que también propone una «limpieza» burocrática para agilizar la operatividad de las cuencas. Al reducir las exigencias formales para acreditar las entregas de fluido, el Gobierno busca incentivar mayores planes de inversión de cara al invierno de 2026.

Bajo este nuevo esquema, los productores cobrarán el componente de gas de las facturas directamente en pesos por metro cúbico a través de lo recaudado por las distribuidoras, mientras que el remanente del valor contractual será liquidado por el Tesoro Nacional bajo este nuevo régimen de celeridad.

Este movimiento se inscribe en un plan de «normalización» que tiene como meta final la eliminación de los subsidios cruzados y la consolidación de un mercado energético libre.

Fuentes oficiales indicaron que el objetivo es que, para el próximo ciclo lectivo, el precio del gas surja enteramente de la competencia entre empresas, eliminando la necesidad de que la Secretaría de Energía actúe como árbitro de precios.