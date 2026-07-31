Así es Flesh Impact, la biopic de Marilyn Monroe con Dakota Johnson que imagina cómo habría sido su vida

Se conocieron las primeras imágenes de Flesh Impact, la biopic sobre Marilyn Monroe dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Dakota Johnson. El proyecto propone una mirada diferente sobre la icónica estrella de Hollywood y explora cómo habría sido su vida si hubiera llegado a la vejez.

Las primeras imágenes de la biopic de Marilyn Monroe

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la revista Vanity Fair difundió el primer adelanto del cortometraje de 17 minutos. A través de una publicación en sus redes sociales, el medio mostró la primera imagen de Dakota Johnson caracterizada como Marilyn Monroe, imaginando cómo luciría la actriz durante una etapa de madurez que nunca pudo vivir, ya que murió a los 36 años.

La propuesta parte de una pregunta central: ¿cómo habría sido la vida y la carrera de Marilyn Monroe si hubiera tenido décadas más para desarrollarse como actriz?

La mirada de Maggie Gyllenhaal sobre Marilyn Monroe

La propia Maggie Gyllenhaal contó que, cuando recibió la propuesta para dirigir el proyecto, sintió incertidumbre por la responsabilidad que implicaba abordar la historia de una figura tan emblemática.

«Pensé: ‘No sé si soy la mujer indicada para este trabajo. Déjame tomarme un momento y ver qué surge'», confesó en declaraciones a Vanity Fair.

Sin embargo, a medida que profundizó en la investigación sobre la vida de Monroe, su visión cambió por completo.

«Su forma de actuar me parece fascinante, extraña, indómita y llena de alegría, pero a la vez profundamente conmovedora y dolorosa», explicó la directora.

La pregunta que dio origen a Flesh Impact

Durante el proceso creativo, Gyllenhaal comenzó a preguntarse qué habría ocurrido si la actriz hubiera tenido una larga vida por delante.

«Me preguntaba qué habría pasado si hubiera tenido 60 años de vida por delante. ¿En qué se diferenciaría su trabajo actual?», señaló.

Ese interrogante se convirtió en el eje narrativo de Flesh Impact, una ficción que imagina una versión alternativa de la historia de Marilyn Monroe.

Un homenaje a Marilyn y a las actrices de Hollywood

Más allá de reconstruir la figura de Monroe, la directora aseguró que la película también busca reflexionar sobre el lugar de las mujeres dentro de la industria cinematográfica.

«En muchos sentidos, esta película trata sobre Marilyn, pero también sobre las actrices en general y sobre lo que significa desempeñar esa profesión tan extraña, vulnerable y, al mismo tiempo, tan poderosa», concluyó Gyllenhaal.