Horóscopo semanal del 3 al 9 de agosto de 2026: las predicciones para cada signo en el amor, la salud y el dinero

La primera semana completa de agosto llega con una energía ideal para ordenar prioridades, consolidar proyectos y abrirse a nuevas oportunidades. Conocé qué anticipa el horóscopo del lunes 3 al domingo 9 de agosto de 2026 para cada signo del zodíaco en el amor, el trabajo, la salud y las finanzas.

Según las predicciones difundidas por la Agencia Noticias Argentinas, el período estará marcado por un fuerte llamado al pragmatismo durante los primeros días, mientras que el fin de semana favorecerá los encuentros sociales, el descanso y la conexión con los afectos.

Clima astral de la semana del 3 al 9 de agosto

La primera semana completa de agosto se presenta como un período de consolidación, organización y replanteo de estrategias. Los primeros días invitarán a poner el foco en la administración de los recursos, la planificación y la toma de decisiones importantes, especialmente en el plano profesional.

Con el correr de la semana, la energía se volverá más dinámica y favorecerá el trabajo en equipo, la creatividad y el diálogo. El fin de semana será ideal para desconectarse de las obligaciones, fortalecer los vínculos afectivos y proyectar nuevos objetivos de cara a los próximos meses.

Horóscopo semanal: las predicciones para cada signo

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Será una semana de gran impulso para liderar proyectos y asumir nuevos desafíos laborales. Tu capacidad de decisión estará potenciada, aunque será importante moderar la impulsividad al expresar tus ideas. En el amor, conversaciones pendientes ayudarán a fortalecer la confianza o abrirán la puerta a nuevas relaciones.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Los próximos días serán muy favorables para ordenar las finanzas, renegociar acuerdos y planificar inversiones. Tu constancia comenzará a dar resultados concretos. En el ámbito familiar, actuar con paciencia será clave para resolver diferencias y recuperar la armonía.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación será tu mayor fortaleza. Será un excelente momento para firmar contratos, cerrar acuerdos, realizar presentaciones o emprender viajes cortos. Durante el fin de semana, los encuentros con amigos o eventos sociales traerán inspiración y nuevas oportunidades.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La semana invita a bajar el ritmo y priorizar el bienestar personal. En el trabajo, evitá asumir responsabilidades que no te corresponden para no llegar al agotamiento. En lo económico, será conveniente actuar con prudencia antes de realizar gastos importantes. El fin de semana favorecerá el descanso y el autocuidado.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Atravesarás días de gran magnetismo y protagonismo. Proyectos que parecían estancados comenzarán a avanzar, especialmente aquellos vinculados al trabajo en equipo o a la exposición pública. En el amor, la pasión y la complicidad marcarán el ritmo de la semana.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El foco estará puesto en el trabajo y en la organización de la rutina. Será un buen momento para reordenar horarios, delegar tareas y prestar atención a las señales de estrés. El fin de semana será ideal para descansar y recuperar energías.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Se presentan oportunidades para crecer tanto en el plano profesional como en el académico. Tu capacidad para negociar y generar acuerdos será determinante. En el amor, la intensa vida social favorecerá nuevos vínculos o fortalecerá relaciones ya existentes.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Será una semana de transformaciones importantes, especialmente en temas económicos y laborales. Llegó el momento de dejar atrás compromisos que ya no aportan y enfocarte en objetivos de largo plazo. La sinceridad fortalecerá los vínculos más cercanos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El entusiasmo estará de tu lado y será un gran momento para comenzar estudios, planificar viajes o impulsar proyectos ambiciosos. En la pareja, compartir nuevas experiencias ayudará a renovar el entusiasmo y la conexión.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

La organización será tu principal aliada. Será una semana favorable para resolver trámites, ordenar presupuestos y fortalecer la economía personal. En la salud, incorporar hábitos más saludables traerá beneficios a corto y mediano plazo.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Las relaciones personales ocuparán el centro de la escena. Escuchar otras opiniones será clave para resolver diferencias y avanzar en negociaciones. El fin de semana despertará tu lado más creativo y favorecerá actividades recreativas.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Los próximos días serán ideales para poner en orden tanto el trabajo como la salud. Confiá en tu intuición al tomar decisiones importantes. El fin de semana será perfecto para disfrutar del hogar, conectar con el arte y recargar energías emocionales.