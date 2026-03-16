Nación moderniza el sistema de información del GLP: reemplazaron regulaciones de hace más de 20 años

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es la mezcla de gases, en su mayoría compuestos por butano y propano, que se obtienen a través del refinamiento del petróleo y también de procesos de separación del gas natural. Foto gentileza.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía aprobó un nuevo sistema de información para los operadores de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), con el objetivo de ordenar el mercado, simplificar trámites y mejorar el monitoreo del abastecimiento en todo el país.

En línea con el proceso de desregulación y simplificación normativa impulsado por el Gobierno Nacional, la resolución también elimina cargas administrativas innecesarias y reemplaza el antiguo régimen establecido por la Resolución 375/2003.

El Gobierno Nacional lanzó un nuevo sistema de información del Gas Licuado de Petróleo, que reemplaza regulaciones de hace más de 20 años.



Permitirá contar con información más clara y consistente sobre producción, stocks y operaciones, fortaleciendo las condiciones de seguridad. pic.twitter.com/2yLdNUVOgx — Secretaría de Energía (@Energia_Ar) March 16, 2026

Además, se aprueba una metodología para determinar volúmenes máximos de compra de GLP por operador, con el fin de ordenar el funcionamiento del mercado y evitar distorsiones que puedan afectar el abastecimiento.

La medida establece un esquema actualizado de presentación de información para los operadores inscriptos en el Registro Nacional de la Industria del GLP, reemplazando regulaciones vigentes desde hace más de veinte años que habían quedado desactualizadas frente a la dinámica actual del sector.

El nuevo sistema permitirá contar con información más clara, consistente y oportuna sobre producción, stocks y operaciones, fortaleciendo las herramientas de seguimiento del mercado y contribuyendo a garantizar condiciones de seguridad y abastecimiento.

Con esta iniciativa, se actualiza el sistema de registro de fabricación, reacondicionamiento y baja de garrafas, estableciendo un esquema más simple y eficiente que permitirá mejorar el control de seguridad de los envases.

Según lo establecido en el Boletín Oficial, el incumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la presente medida, será sancionado con la suspensión en el RNIGLP regulado por la Resolución N° 136/03 de la Secretaría de Energía y sus normas modificatorias y complementarias, o el que en el futuro lo reemplace, de conformidad con el procedimiento dispuesto, que forma parte integrante de la presente medida.

Este conjunto de medidad por parte del Gobierno Nacional forman parte de su avance en el ordenamiento del sector energético, eliminando regulaciones obsoletas y estableciendo reglas claras que favorezcan la competencia, la transparencia y el funcionamiento eficiente de los mercados.