Neuquén acelera la obra de gas en Moquehue: 500 familias se sumarán a la red de GLP

El Gobierno de la Provincia del Neuquén continúa trabajando en una obra clave para el desarrollo energético y el equilibrio territorial: el traslado de la planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) desde Los Miches hacia Moquehue. Los trabajos son ejecutados por la empresa estatal Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA) y forman parte de una política sostenida de inversión en obra pública que prioriza el acceso a servicios esenciales en el interior provincial.

Según informaron en un comunicado oficial, tras la reciente habilitación del gas natural en Los Miches, la Provincia decidió reutilizar de manera estratégica la infraestructura existente y trasladarla a Moquehue, donde se ejecuta una importante ampliación de la red de GLP que beneficiará a 500 nuevos usuarios.

Una obra clave para el equilibrio territorial. Foto Gobierno de Neuquén.

Estas acciones se enmarcan en la decisión del gobernador Rolando Figueroa de sostener una política activa de obra pública, con una inversión superior a los $2.198 millones de pesos destinada a la ampliación de la red de gas domiciliaria en la localidad cordillerana.

Con este avance concreto, la Provincia refuerza su compromiso con el desarrollo del interior, optimiza recursos del Estado y garantiza que la inversión en infraestructura energética se traduzca en más servicios, mejor calidad de vida y nuevas oportunidades para las comunidades neuquinas.

Los trabajos realizado

El Gobierno provincial avanza en el montaje de la infraestructura reutilizada de Los Miches. Foto gentileza.

Durante las primeras semanas de febrero se registraron avances concretos en el traslado de la planta de GLP. Se completaron los trabajos necesarios para dejar la instalación sin gas y en condiciones seguras, con la aprobación de la Secretaría de Energía de Nación, lo que permitió avanzar con el desarme de los equipos en Los Miches y su traslado al predio definitivo en Moquehue.

En paralelo, avanzaron los trabajos técnicos y los planos necesarios para el montaje definitivo de la planta en Moquehue. Este proceso, que define cómo se instalará cada componente, ya presenta un alto nivel de avance y se complementa con obras en el predio, como la preparación de bases, la instalación de servicios y la puesta en marcha de la infraestructura eléctrica.

La inversión provincial también permitió reforzar la capacidad operativa de la planta. Ya se encuentran en Moquehue seis tanques adicionales de almacenamiento de GLP y se avanza en la provisión de nuevos vaporizadores, que se encuentran en tránsito desde la provincia de Santa Fe.