YPF avanza en el corazón de Vaca Muerta con el proyecto La Angostura Norte II

YPF dio un paso clave para desarrollar un área de alto interés para empresa, dentro del corazón de Vaca Muerta con la realización de la Audiencia Pública correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por el proyecto La Angostura Norte II (LANOR II). El proyecto estará ubicado en el área Loma La Lata-Sierra Barrosa y que está previsto para el periodo 2026-2027.

El EIA es parte del proceso formal que debe cumplir cualquier proyecto en el sector de los hidrocarburos, antes de avanzar a una nueva fase. Se trata de una instancia de participación de carácter público y no vinculante, donde se presentan los alcances técnicos, ambientales y operativos del proyecto.

La audiencia , en el Hotel Sol de Añelo, fue organizada por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de Neuquén, a través de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales. En la misma, participaron alrededor de 60 personas, entre representantes de organismos públicos, comunidades originarias, representantes de empresas de servicios y del Instituto Argentino de Petróleo y el Gas (IAPG), referentes institucionales y personas interesadas en general.

Asimismo, se registraron participantes inscriptos como expositores, quienes realizaron presentaciones orales, observaciones y consultas vinculadas al proyecto y a sus posibles impactos ambientales. El cierre de las exposiciones estuvo a cargo de Elba Painemil, lonco de la Comunidad Paynemil.

En un dialogo de EnergíaON con YPF, precisaron que el proyecto «Desarrollo Integral Actividad Bloque LANOR II 2026-2027» se llevará a cabo en Loma La Lata-Sierra Barrosa, y contempla el desarrollo de la producción no convencional en el área, con la construcción de 12 locaciones, que incluirán la perforación y terminación de 56 pozos, de unos 150 por 150 mts.

Según explicaron, se prevé la realización de caminos de acceso, la construcción de dos predios de captación de agua, el tendido de 18 ductos con trampas, el montaje de 11 predios derivadores, así como las tareas de operación, mantenimiento y abandono de las instalaciones.

Las medidas de mitigación previstas incluyen la aplicación de un Plan de Gestión Ambiental, detallado en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por YPF. Tras la audiencia, el proyecto LANOR II deberá atravesar todavía varias etapas antes de poder iniciar su desarrollo. Entre ellas se encuentran la incorporación de las correcciones finales al Estudio de Impacto Ambiental, la realización de la consulta libre, previa e informada con las comunidades originarias involucradas y las habilitaciones específicas del área de Hidrocarburos.