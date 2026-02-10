Mega da un paso clave para ampliar el procesamiento de gas de Vaca Muerta

El proyecto forma parte del plan de expansión industrial de Mega en Bahía Blanca y permitirá incrementar la separación de líquidos esenciales para la industria petroquímica y los mercados externos. Fotos gentileza Mega.

Mega, la mayor exportadora de NGL (natural gas liquado) de Argentina informó avances significativos en la construcción del Nuevo Tren de Fraccionamiento (NTF) que desarrolla en su complejo industrial de Bahía Blanca. Esta obra resulta clave destinada a acompañar el crecimiento de la producción de gas no convencional proveniente de Vaca Muerta.

Según comunicó la compañía, el proyecto alcanzó dos hitos relevantes: la finalización del montaje del último equipo del proceso productivo y la primera puesta en marcha de una de las unidades, en el marco de las pruebas previas a su entrada en operación. Estos avances marcan el ingreso del NTF en su etapa final de construcción.

El nuevo tren se inscribe dentro del plan de expansión industrial que Mega ejecuta en la ciudad y busca ampliar la capacidad de procesamiento de gas y líquidos asociados. Actualmente, la empresa procesa cerca del 40% del gas de la Cuenca Neuquina y cumple un rol central en el acondicionamiento y fraccionamiento de líquidos del upstream.

El proyecto incluye el montaje de equipos de gran porte fabricados por AESA, entre ellos la columna debutanizadora y la torre deetanizadora, componentes centrales del proceso de separación de líquidos. Fotos Fotos gentileza Mega.

La ampliación del complejo, que ya presenta un grado de avance superior al 70%, permitirá incrementar la capacidad de separación de etano, propano, butano y gasolina natural, insumos fundamentales para la industria petroquímica y para el abastecimiento de los mercados externos de gas licuado de petróleo (GLP).

Desde la compañía explicaron que el desarrollo del NTF responde al contexto de expansión del midstream, en línea con el crecimiento sostenido de la producción de hidrocarburos de Vaca Muerta, que requiere mayores capacidades de procesamiento para evitar cuellos de botella operativos.

El CEO de Mega, Tomás Córdoba, precisó que la empresa produce actualmente unas 4.800 toneladas diarias de líquidos, volumen que se obtiene tras el acondicionamiento del gas en Loma La Lata y su transporte a través de un poliducto de 600 kilómetros hasta Bahía Blanca.

La obra del nuevo tren de fraccionamiento implica una inversión estimada en 260 millones de dólares y permitirá incorporar 2.300 toneladas adicionales por día. La primera etapa, desarrollada durante 2025, apuntó a sumar 850 toneladas diarias, mientras que la segunda fase, prevista para 2026, completará la ampliación de la capacidad del complejo.

Mega ya ejecutó cerca de 180 millones de dólares en esta primera etapa y evalúa una inversión adicional para ampliar el sistema de transporte desde Neuquén, con el objetivo de asegurar el abastecimiento del NTF.

En el plano comercial, la empresa prevé destinar el crecimiento productivo a exportaciones, dado que el mercado local se encuentra abastecido. Actualmente, Mega factura alrededor de 600 millones de dólares anuales, con una participación externa cercana al 50%.