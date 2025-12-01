Noviembre cerró con una baja en el ritmo de actividad en Vaca Muerta

La actividad en Vaca Muerta se mide en función de la cantidad de etapas de fractura que realizan las operadoras para poner en producción los nuevos pozos, y en noviembre no solo se registró una caída del 12,77% en relación con el mes previo, sino que se dio el menor nivel de actividad de todo el año.

De acuerdo al informe especial que elabora el country manager de la firma NCS Multistage, Luciano Fucello, para la Fundación Contactos Energéticos, durante noviembre se realizó un total de 1.762 etapas de fractura en todos los bloques de Vaca Muerta, el menor nivel del año dado que en enero se habían logrado hacer 6 más.

Pese a esta baja mensual, el nivel de actividad acumulado en la formación shale ya superó largamente al del año pasado. En concreto, faltando un mes para cerrar este 2025 ya se registraron 22.045 etapas de fractura, un 23,75% más que las 17.814 que se dieron en todo el 2024.

Pero volviendo a noviembre, lo que fue notable fue el descenso de la actividad en el segmento del gas natural. Tan solo tres empresas realizaron trabajos en este tipo de pozos (Pampa Energía, Pluspetrol y Tecpetrol) y las dos últimas en realidad aprovecharon sus yacimientos que están ubicados en la ventana del gas húmedo, por lo que también recibirán petróleo de esos pozos.

A esta tendencia, que no es rara pues las empresas suelen esperar a los primeros meses del año para acondicionar los nuevos pozos que necesitarán de gas natural, se sumó una menor actividad en general, producto de que muchas empresas ya terminaron sus planes de trabajo del año.

Las empresas que lideraron la actividad en noviembre

La clara excepción fue YPF que lideró por lejos el nivel de actividad del mes y realizó el 53% de las punciones, ya que acumuló 934 etapas de fractura durante noviembre.

La segunda empresa más activa fue Vista Energy, la petrolera liderada por Miguel Galuccio, que sumó 201 etapas de fractura, todas en su bloque estrella: Bajada del Palo Oeste.

En tercer lugar se ubicó Pampa Energía con 196 etapas realizadas en el mes, por arriba de las 177 que completó Tecpetrol y de las 172 que hizo Pluspetrol. Mientras que cierran el mes Chevron con 82 etapas de fractura y Phoenix Global Resources con 31.

A lo largo del año la tendencia ha sido claramente la del foco puesto en el petróleo, y tal es así, que el 85% de las fracturas se concentraron en ese tipo de pozos, dando la pauta del complejo momento que atraviesa el segmento del gas, en especial en estos meses de baja demanda en donde el precio por fuera del Plan Gas.Ar se ha desplomado a apenas centavos de dólar.