Pablo Cervi: «Neuquén y Río Negro fueron de las provincias que más se beneficiaron con Javier Milei»

Además de empresarios, expertos y otras veces de referencia para la industria del petróleo y el gas, la AOG Expo 2025 que se desarrolla en la rural de Buenos Aires también convocó a dirigentes políticos y candidatos, en medio de la campaña para lo que serán las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre, las primeras de Javier Milei como presidente.

Uno de los postulantes que se dio cita fue el actual diputado nacional por Neuquén, Pablo Cervi, quien competirá en los comicios como segundo candidato a senador por La Libertad Avanza, el partido del oficialismo nacional.

El legislador defendió el rumbo económico del Gobierno, descartó un impacto importante del reciente traspié electoral en las elecciones bonaerenses y dijo que «Neuquén y Río Negro fueron de las provincias más beneficiadas por las políticas de Javier Milei».

Al argumentar este última declaración, mencionó los efectos positivos que generaron en ambas provincias la Ley Bases y el RIGI, sobre todo, para facilitar grandes inversiones como las del oleoducto Vaca Muerta Sur y las obras del GNL.

Pablo Cervi sobre el revés en Buenos Aires: «Fueron elecciones provinciales y municipales»

Entrevistado en el stand de Diario RÍO NEGRO, llamó además a «contextualizar» lo que sucedió el último domingo, cuando el gobernador Axel Kicillof impuso con holgura su lista por sobre la que promovía el Gobierno nacional.

Afirmó que se trataron de «elecciones municipales y provinciales», donde el kirchnerismo «sacó una cantidad de votos similar a lo que ha hecho en otras votaciones«.

Si bien reconoció que se trata de «una luz de alerta», marcó que el Gobierno ya se puso en acción para contrarrestar sus efectos, con la convocatoria a los gobernadores y el armado de una mesa política, aunque con nombres que ya tenían presencia en el armado de la estrategia libertaria.

«Hay cosas que corregir y rever, pero entiendo que el resultado del 26 de octubre va a ratificar el rumbo que está teniendo nuestro país«, se entusiasmó.

Pablo Cervi sobre los gobiernos de Neuquén y Río Negro: «Lo más lógico sería que apoyaran»

Cervi le dedicó un pasaje de su intervención a los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro. Planteó que ambos ejecutivos «han hecho equilibrio» con el Gobierno Nacional, porque más allá de las diferencias de color político, son provincias «favorecidas por las políticas del presidente».

«Si uno pensara como gobernador, lo más lógico sería apoyar que este proceso (por el que lidera Milei) salga adelante«, insistió.

Respecto a la percepción de los empresarios, indicó que los comicios bonaerenses trajeron algo de preocupación en el sector, donde las inversiones son multimillonarias y casi todas en dólares.

De todas formas, repitió que se trató de un resultado «provincial», agigantado por la oposición de cara a los comicios nacionales, donde Javier Milei buscará sumar bancas para contrarrestar la debilidad legislativa de La Libertad Avanza.

Pablo Cervi: «Intentan confundir la política energética del Gobierno»

Más adelante defendió la política energética del Gobierno y desmintió a quienes «intentan» confundir las intenciones de la Casa Rosada.

Dijo que el objetivo de esta gestión es apuntar al mercado externo sin que eso signifique «dejar de abastecer el mercado interno«, porque hoy «tenemos un excedente de producción con Vaca Muerta» que no pone en riesgo la provisión para los consumidores dentro del país.