Pecom, de nuevo operadora en Chubut, habló de sus planes para «electrificar» áreas en Vaca Muerta

Uno de los grandes desafíos de Vaca Muerta, hoy inmersa em los récords de producción y los anuncios de inversiones multimillonarias, es el abastecimiento de energía eléctrica en las locaciones, cada vez más demandantes por su creciente actividad.

A esa necesidad apuntó Pecom, una firma de conocida historia en la industria y en Neuquén, que hace unos meses fue noticia por volver a apostar en el segmento del upstream como operadora en Chubut.

Su director de Ingeniería y Construcción, Alejandro Dugo, conversó con Diario RÍO NEGRO, presente con un stand en la AOG Expo 2025 que finaliza este jueves en Buenos Aires.

La empresa, dedicada a la provisión de servicios para la industria, lleva adelante varias líneas de trabajo en la formación no convencional, según indicó el ejecutivo.

Una de ellas tiene que ver con la electrificación de los campos, objetivo para el cual «hemos realizado líneas de alta tensión y estaciones de transformación«, obras de una demanda en aumento para la Cuenca.

Dugo explicó que la necesidad de electricidad por parte de las operadoras «es cada vez más alta», por lo que el desafío es atender ese requerimiento sin hacer «colapsar» el sistema que también se encarga de abastecer las ciudades.

Gas asociado: la ventaja que ve Pecom

Indicó que Pecom también está abordando otros proyectos, varios de ellos vinculados a obras de superficie para áreas que opera YPF, la mayor jugadora de Vaca Muerta. Allí, la empresa se encarga de levantar instalaciones y plantas capaces de acondicionar y tratar el petróleo o el gas que se recoge desde los pozos. De igual modo, interviene en las primeras fases del transporte de fluidos.

En relación con lo anterior, el director del área de Construcción consideró como una veta interesante para el futuro de la formación los líquidos que se obtienen del gas asociado, de alta salida en diferente tipos de industrias.

Señaló que, si bien existen desafíos, como la ubicación del consumidor, la cantidad y el tipo de gas, Vaca Muerta puede aprovechar este recurso ya que lo posee «en cantidad y con muchos líquidos».

Adelantó que la compañía «está estudiando las mejores alternativas» para sumarse a ese mercado, considerando además lo que han hecho otras empresas que ya incursionaron en la separación de líquidos.

Consultado por la faceta de Pecom como operadora nuevamente, dijo que su área en la empresa está interviniendo «en lo que es ingeniería y construcción». El plan, a nivel global, es aplicar en Chubut «un modelo de recuperación terciaria», que por ahora está desarrollándose «muy bien».