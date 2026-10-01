Luz y gas: Nación mantuvo los subsidios en octubre para atenuar los aumentos en las tarifas

Con el inicio de octubre, Nación informó que resolvió extender para este mes los subsidios correspondientes a los servicios de luz y gas con el fin de atenuar los aumentos en las tarifas. La medida se tomó ante la persistencia del conflicto en Medio Oriente que presiona los precios energéticos y, consecuentemente, impacta en la inflación.

Subsidios de luz y gas

El Gobierno destacó que congelar los topes de consumo y los esquemas extraordinarios en octubre permitirá contener las subas promedio en 1,64% para la electricidad y 2,24% para el gas natural.

Dentro del marco de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), la medida prorroga por un mes la bonificación general del 50% para el gas, un beneficio que originalmente caducaba este mes pasando al 0%.

A su vez, el tope de consumo mensual bonificable de energía eléctrica se mantendrá en 200 kWh. En el caso de los hogares elegibles, la asistencia total alcanzará un 75% sobre el valor de la energía, resultado de sumar al descuento general una bonificación extraordinaria del 25% en electricidad y del 24,25% en gas.

Nación, al argumentar la extensión de las bonificaciones excepcionales, destacó que el esquema busca avanzar «en el proceso de normalización tarifaria sin resignar las metas fiscales».

Tras esto indicó que la aplicación de los incrementos eléctricos se limitará a los usuarios de Edenor y Edesur dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Estado fija las tarifas, mientras que el ajuste en el servicio de gas natural cuenta con regulación de alcance federal.

Cabe mencionar que la sostenibilidad de estas partidas ocurre tras una severa contracción de la asistencia estatal. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los subsidios energéticos registraron una caída del 61,2% real entre los primeros ocho meses de 2023 e igual período de 2026.

Pese a este recorte general, la cobertura sobre los costos operativos sigue siendo parcial. En agosto pasado, los hogares del AMBA abonaron en promedio el 55% del valor real de las facturas, mientras el Estado absorbió el 45% restante, de acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-Conicet).

El desglose refleja que los usuarios residenciales financian en promedio el 63% del costo eléctrico y el 57% del gas natural. Allí se evidencia una marcada brecha entre quienes carecen de asistencia —que afrontan casi la totalidad de la tarifa— y los beneficiarios de bonificaciones, quienes pagan cerca del 33% en luz y un 25% en gas.

Asimismo, el informe del IIEP remarca que durante 2026 los subsidios a la energía mostraron un repunte interanual del 21% real, impulsado por transferencias al mercado eléctrico.

Con información de Noticias Argentinas