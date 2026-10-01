Las exportaciones mineras argentinas marcaron un récord histórico en los primeros ocho meses del 2026

La minería argentina ratifica su momento histórico con exportaciones récord, apuntalada por los precios internacionales de los metales preciosos y el auge del litio en los principales mercados globales. Foto gentileza.

Las exportaciones de minerales de la Argentina continúan con los números en alza. Durante el mes de agosto de 2026, los envíos al exterior totalizaron US$ 652 millones, lo que permitió acumular un impresionante total de US$ 6.059 millones durante los primeros ocho meses del año. Según infomró la Secretaría de Energía, este desempeño ratifica un hito histórico para el sector, superando ampliamente los registros del mismo período del año anterior, cuando se habían alcanzado los US$ 3.656 millones.

Con estos montos, la participación de los productos mineros significó el 8,7% de las exportaciones totales argentinas en agosto, mientras que en el acumulado de los primeros ocho meses del año trepó hasta el 9,2%.

En términos comparativos, esto representa un incremento interanual en valores del 43,3% para el octavo mes del año y un salto del 65,7% para el acumulado anual. Asimismo, el acumulado de 2026 se sitúa un 141,8% por encima del nivel promedio registrado entre 2010 y 2025 para estos mismos meses.

Dentro del desglose por categorías, los minerales metalíferos se mantuvieron como el motor principal de la actividad, aportando US$ 480 millones en agosto —un aumento interanual del 29,1%— y concentrando el 73,5% de las exportaciones mineras totales del mes.

Dentro de este rubro, se destacó fuertemente la participación del oro, que alcanzó los US$ 404 millones (equivalente al 62% del total exportado), y la plata, con US$ 64 millones (10%). Los restantes US$ 12 millones correspondieron a otros minerales metalíferos, con predominio del cobre y el plomo.

El crecimiento de los metales preciosos estuvo estrechamente ligado al comportamiento de los mercados internacionales. En agosto, el valor de las exportaciones de oro registró un incremento interanual del 31,5% —representando US$ 97 millones más que en 2025—, mientras que las de plata subieron un 12,9% interanual, aportando US$ 7 millones adicionales, ambos impulsados por una suba en los precios internacionales.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, los minerales metalíferos sumaron exportaciones por US$ 4.472 millones, lo que implica un incremento interanual del 47,4%. En este período, el oro aportó US$ 3.623 millones (60% del total exportado) y la plata alcanzó los US$ 726 millones (12%), mientras que el resto de los minerales metalíferos completó US$ 123 millones. Así, el oro mostró un crecimiento interanual del 42,8% en sus montos exportados y la plata escaló un 64,1%.

Por su parte, el litio volvió a protagonizar uno de los capítulos más dinámicos de la economía minera nacional. En agosto se exportaron un total de US$ 157 millones, marcando un crecimiento interanual del 134,2% y estableciendo un récord histórico para el mes analizado. El litio se posicionó firmemente en el segundo lugar entre los productos más exportados, explicando el 24,1% de las ventas mineras totales del mes gracias a una suba en los precios internacionales.

En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, las ventas de litio al exterior treparon hasta los US$ 1.467 millones, experimentando un impresionante crecimiento interanual del 190,5% y representando el 24,2% de las exportaciones mineras totales. Esta cifra constituye la mejor posición histórica para este producto en dicho período. En cuanto a las cantidades físicas exportadas, el litio acumuló un incremento del 56,8% en lo que va del año.

El segmento de los demás productos mineros registró US$ 16 millones exportados en agosto, lo que representó una leve disminución interanual del 7,7%. De ese total, US$ 14,6 millones correspondieron a minerales no metalíferos —con especial protagonismo de los boratos, el ácido ortobórico y afines—, mientras que los US$ 0,9 millones restantes pertenecieron a rocas de aplicación, donde las cales explicaron el 55% del rubro.

No obstante, en el acumulado de los primeros ocho meses, este segmento alcanzó los US$ 120 millones, reflejando un crecimiento interanual positivo del 2,2%.

En cuanto al mapa de destinos, la demanda internacional de los minerales argentinos se mantuvo altamente concentrada. Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur absorbieron en agosto el 87% de las exportaciones mineras totales (US$ 568 millones), mientras que en el acumulado del año este grupo de países concentró el 79% (US$ 4.798 millones).

Las ventas hacia estas cuatro naciones estuvieron explicadas mayoritariamente por los minerales metalíferos, que representaron el 75% del total de las ventas mineras al exterior en agosto y el 72% en los primeros ocho meses del año.

A su vez, estos cuatro mercados clave absorbieron el 77% de las exportaciones metalíferas totales del país en lo que va de 2026, mientras que el 23% restante tuvo como principales destinos a Canadá, India, Alemania, Finlandia y Brasil.