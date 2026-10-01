Luis Caputo en Argentina Week: guiño a Vaca Muerta y un llamado a «no perder la oportunidad de invertir»

El ministro de Economía, Luis Caputo, durante su exposición ante inversores europeos en la jornada inaugural de la Argentina Week en París. (Foto: gentileza)

Al inaugurar el Argentina Week en París, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, llevó un mensaje de tranquilidad a los empresarios europeos de cara al año electoral y posicionó a Vaca Muerta como la gran llave para el ingreso de divisas. «El único riesgo en Argentina es perderse la oportunidad de invertir», subrayó frente al auditorio.

Según consignó Infobae, el funcionario habló ante unas 700 personas en la sede de la OCDE, donde se realizó la primera jornada del evento. Allí sostuvo que el logro central de la gestión no fueron los números fiscales, sino el respeto de los contratos y de la propiedad privada. Aunque estaba en agenda, el presidente del Banco Central, Federico Bausili, no participó de la conversación.

Caputo vinculó el ingreso de divisas con los incentivos a la agroindustria, la energía y la minería, y se refirió al yacimiento neuquino: «No descubrimos Vaca Muerta hace dos años. Simplemente ahora les estamos dando los incentivos adecuados«. Según sus cifras, las exportaciones de energía y minería, que hoy rondan los US$19.000 millones, podrían llegar a US$61.000 millones en cinco años. El cálculo contempla solo los US$56.000 millones ya aprobados bajo el RIGI.

Sobre el año electoral, el ministro relativizó el riesgo de volatilidad cambiaria. Explicó que la base monetaria se mantuvo estable y que el Gobierno extendió los vencimientos de deuda en pesos posteriores a los comicios: pasaron del 15% a casi el 45% del total.

Reunión con el ministro de Economía de Francia

Durante su estadía en París, Caputo mantuvo además una reunión privada con su par francés, Roland Lescure, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki. Según informó la agencia Noticias Argentinas, el encuentro se centró en el crecimiento de las inversiones francesas en la Argentina y en el respaldo que Francia brindó al país, especialmente durante las negociaciones con el FMI.

El GNL, protagonista de la agenda energética

El panel sobre Argentina LNG reunió a los socios del proyecto: Horacio Marín (YPF), Claudio Descalzi (ENI) y Sultán Al Jaber (Adnoc). La iniciativa requerirá una inversión de USD 51.000 millones y entrará al RIGI. «El foco total son las exportaciones», resumió Marín.

También expuso Patrick Pouyanné, CEO global de TotalEnergies, que opera en Vaca Muerta y en el offshore de Tierra del Fuego y produce el 25% del gas del país. El ejecutivo destacó la resiliencia argentina y anticipó que la estrategia de la compañía apuntará también a la energía eólica.

Con información de Infobae y Noticias Argentinas.