Marín anunció que el megaproyecto Argentina LGN ya tiene fecha para su inversión final

Horacio Marín durante el Argentina Week en París, donde confirmó el cronograma definitivo para el desarrollo de Argentina LNG, una obra histórica impulsada junto a Eni y XRG que posicionará al país como proveedor mundial de energía. Foto gentileza.

En el marco del evento Argentina Week desarrollado en París, el presidente de YPF, Horacio Marín, dio un anuncio crucial para la matriz energética del país. Junto a sus socios de la italiana Eni y de XRG, de Emiratos Árabes Unidos, ratificó que el próximo 26 de noviembre se firmará formalmente la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés) del megaproyecto «Argentina LNG».

Durante su exposición en el panel internacional, Marín destacó que esta iniciativa representa uno de los proyectos más importantes de la historia energética nacional. El objetivo central es dejar atrás la etapa en la que el país era únicamente una geografía con enormes recursos de hidrocarburos para consolidarlo, de manera definitiva, como un proveedor confiable y competitivo de energía para todo el planeta.

París fue una nueva oportunidad para mostrarle al mundo lo que Argentina puede hacer en materia de energía.



Como parte del Argentina Week, participé de un panel junto a nuestros socios @eni y @XRG_official, con quienes anunciamos que el próximo 26 de noviembre firmaremos el FID… pic.twitter.com/4m6jd00gMl October 1, 2026

El proyecto contempla una capacidad inicial de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA), proyectada mediante dos unidades flotantes de licuefacción de 6 MTPA cada una, con una posibilidad de expansión que podría escalar hasta los 18 millones de toneladas.

Estas instalaciones estratégicas operarán frente a las costas de Río Negro, específicamente en el Golfo San Matías, convirtiendo a la provincia patagónica en la gran puerta de salida marítima hacia los mercados internacionales.

A diferencia de otras iniciativas de infraestructura, «Argentina LNG» está concebida como una cadena integrada de valor sumamente compleja. Su primer eslabón se encuentra en la provincia de Neuquén, en el yacimiento de Vaca Muerta, donde se desarrollará la producción intensiva del gas natural requerido para abastecer el volumen masivo que demanda el proyecto en escala global.

Para conectar la producción neuquina con la costa atlántica rionegrina, la planificación exige la construcción y ampliación de nueva infraestructura de transporte de gas. Asimismo, el esquema contempla la instalación de plantas de procesamiento y trenes de fraccionamiento de líquidos indispensables para acondicionar el fluido antes de su llegada a las terminales de licuefacción.

Una vez procesado, el gas natural será conducido a las unidades flotantes, donde se aplicarán procesos criogénicos para enfriarlo hasta alcanzar el estado líquido. Este procedimiento reduce drásticamente su volumen, facilitando su posterior carga y transporte en buques metaneros con destino a diferentes puertos del mundo.

El gigantesco andamiaje financiero y operativo del proyecto también ha sumado respaldos externos de peso. Recientemente, en el marco del corredor binacional impulsado junto a Estados Unidos, el Export-Import Bank (EXIM) presentó una propuesta indicativa y no vinculante de hasta US$6.000 millones para respaldar el desarrollo de la infraestructura asociada, complementando el marco normativo del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

De este modo, con fechas definidas, el megaproyecto busca trascender los límites del mercado interno. Con la firma del FID el próximo 26 de noviembre, YPF y sus socios internacionales reafirman que la era de los grandes anuncios teóricos sobre Vaca Muerta da paso a la concreción fáctica de obras históricas para la economía argentina.

El respaldo de XRG

Durante su intervención en la Semana Argentina en París, el Dr. Al Jaber afirmó que la participación de XRG en Argentina LNG refleja la confianza en la magnitud y la calidad de Vaca Muerta, la mejora del entorno de inversión del país y la capacidad combinada de YPF, Eni y XRG para desarrollar un proyecto de GNL competitivo a nivel mundial.

«Vaca Muerta es el segundo yacimiento de gas de esquisto más grande del mundo y el cuarto de petróleo de esquisto. La producción de petróleo se encuentra en niveles récord, y el año pasado Argentina registró su mayor superávit comercial energético en más de tres décadas. Esto no es una predicción; es un hecho comprobado. Le da a XRG la confianza de que el recurso es real, la capacidad está demostrada y Argentina puede producir a gran escala.»

El Dr. Al Jaber se reunió con el Presidente Javier Milei y participó en un panel junto a Horacio Marín, Presidente y Director General de YPF, y Claudio Descalzi, Director General de Eni. Destacó que las inversiones de esta magnitud abarcan décadas y requieren confianza, previsibilidad y un compromiso compartido para su ejecución.

El Dr. Al Jaber explicó que el éxito no se mide únicamente por el GNL que sale de Argentina. «Se mide por el valor que se queda. Significa ingresos por exportaciones. Significa negocios para los proveedores locales. Significa empleos calificados para los argentinos. Estamos hablando de más de 40.000 empleos y miles de millones que regresan a la economía argentina. Ningún país ni empresa asegura su futuro energético por sí solo. Se necesitan diversas fuentes de suministro, rutas de comercialización confiables y socios con los que se pueda contar«.

El Dr. Al Jaber afirmó que la alianza aúna fortalezas complementarias: «YPF aporta una amplia experiencia en toda la cadena de valor energética de Argentina y es el principal operador de gas de esquisto en Vaca Muerta. Eni aporta una probada experiencia en el suministro flotante de GNL, incluso desde Mozambique, donde XRG ya es su socio. XRG aporta capital a largo plazo, alcance en el mercado global y las capacidades técnicas y comerciales desarrolladas durante las cinco décadas de operación a gran escala de ADNOC. Juntos, podemos brindar a clientes, prestamistas y partes interesadas la confianza de que este complejo proyecto puede financiarse, ejecutarse y conectarse de manera confiable a los mercados de todo el mundo».

El Dr. Al Jaber también destacó el fortalecimiento de la relación entre los Emiratos Árabes Unidos y Argentina. Ambos países iniciaron recientemente negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral e identificaron la alianza YPF-XRG como un ejemplo de la inversión de alto impacto y a largo plazo que ambos países desean impulsar.

Se prevé que los bloques suministren gas al proyecto de GNL de Argentina. Esta oportunidad añadiría una importante posición de suministro en el Atlántico Sur a la plataforma global de gas de XRG, complementando su presencia en Norteamérica, la región del Caspio y África, al tiempo que fortalece su capacidad para conectar recursos estratégicos con la demanda a largo plazo en mercados clave.