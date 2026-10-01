Javier Milei en Argentina Week: «Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia»

Javier Milei en la Argentina Week: "Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia"

El presidente Javier Milei participó de la segunda edición de la Argentina Week que se está llevando a cabo en Paris y con un contundente discurso, defendió la marcha de su gestión económica y proyectó las perspectivas financieras del país.

Durante su intervención, el mandatario reiteró que, en caso de ser reelecto en las próximas elecciones, «2028 será el mejor año económico de la historia». Esta es una premisa que ya había transmitido semanas atrás ante inversores y banqueros en Nueva York.

El plan económico del Gobierno de Milei

En su exposición ante empresarios y representantes internacionales, Javier Milei destacó las metas de su administración en materia financiera y de desregulación. En este sentido sostuvo: «Hoy la Argentina quiere ser el país más pro mercado de Occidente y ya es uno de los que más crece. El camino que tenemos por delante es claro: no vamos a descansar hasta hacer a la Argentina el país con mayor libertad económica del mundo. Durante estos primeros casi tres años de nuestra gestión, ya logramos lo que muchos decían que era imposible».

Al hablar sobre el punto de partida de su gestión, el jefe de Estado recordó la situación fiscal recibida y, como muchas otras veces, reiteró que heredó «un Estado quebrado que estaba camino a una de las peores crisis de su historia», y tras esto, agregó: «Entendimos que la raíz del problema era sencillamente que teníamos un Estado gigantesco que no podía financiar su gasto”.

En ese sentido, hizo hincapié sobre los indicadores macroeconómicos del inicio de su mandato y mencionó: «Teníamos un déficit de cinco puntos del PBI en el Tesoro y otros diez en el Banco Central, lo cual era una situación trágica y que nos dejaba al borde de una hiperinflación. Solo para tener un orden de magnitudes, teníamos cuatro bases monetarias venciendo a un día en el Banco Central en pasivos remunerados y el equivalente a diez bases monetarias venciendo a un día en la deuda financiera en pesos del Tesoro Nacional».

Economía, escenario electoral y proyecciones

Al ser consultado sobre la eventual volatilidad financiera asociada a las elecciones 2027, el presidente afirmó que el Ejecutivo nacional cuenta con una «una bazuca de varios miles de millones de dólares» para sostener la estabilidad económica y hacer frente a contextos de incertidumbre.

También se refirió a los análisis del sector financiero bancario internacional respecto al crédito soberano u comentó: «Ya lo dijo JP Morgan: si ganamos vamos a conseguir el investment grade, algo que no es menor». En esta línea indicó que alcanzar la calificación de grado de inversión permitirá reducir las tasas de interés, impulsar el crecimiento y acelerar la reducción de los índices de pobreza.

«Son procesos que demandan tiempo, unos 35 o 40 años. Los atajos generan pobreza, pero la apuesta que hacemos permitirá acelerar ese proceso», concluyó.

Argentina Week: así inició la primera jornada en Paris

La Argentina Week inició sus actividades en la Embajada argentina en París. El objetivo de este evento es presentar ante inversores extranjeros las oportunidades de negocios en sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería y el agro.

El acto de apertura estuvo a cargo del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, y del ministro de Economía francés, Ronald Lescure. La delegación oficial argentina contó con una amplia representación ministerial e institucional:

Ministros y Secretarios: Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud), Fabián Fernández (Secretario de Comunicaciones) y Santiago Bausili (Presidente del Banco Central).

Gobernadores y Mandatarios: Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

El foro también congregó a destacados referentes de diversas industrias, finanzas y tecnología. Entre los ejecutivos y dirigentes presentes figuran:

Agro e Industria: Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina) y Martín Rappallini (Unión Industrial Argentina).

Energía y Finanzas: Manuel Santos Uribelarrea, Martín Varsavsky, Federico Tomasevich (Puente), Javier Timerman, Darío Epstein, Miguel Ángel Boggiano y Pablo Miedziak (IAEF).

Tecnología y Retail: Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant), Federico de Narváez (GDN) y la firma Tether, representada en la región por Juan Sartori junto a Mariano Bosch (Adecoagro).

Otros sectores: Alejandro Elsztain (Cresud), Ezequiel Herzage (IRSA), Sergio Mengoni (TotalEnergies), Federico Ovejero (Roche), Julián Escuder (Pluspetrol), el productor musical Federico Lauría, «Georgie» Neuss, y representantes de nuevas generaciones ejecutivas como Facundo y Manuel Migoya (Enigma), Nicolás Mindlin (Pampa Energía / Cocos), Andrés Mindlin (Creaurbana / Loma Negra) y Gregorio Werthein (Calwaro Capital).

Según el cronograma oficial, las actividades principales continuarán en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde están programadas rondas de exposiciones sobre previsibilidad regulatoria y proyectos de inversión en el país

Con información de Infobae