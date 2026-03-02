Pampa Energía cerró su balance 2025 con un fuerte salto en ventas y más reservas en Vaca Muerta

La empresa Pampa Energía presentó ante sus inversores los resultados financieros y operativos correspondientes al cuarto trimestre de 2025, cerrando el año con indicadores en alza. La compañía reportó un incremento sostenido tanto en su facturación global como en sus niveles de producción, consolidando su posición en la formación Vaca Muerta y en el segmento de la generación eléctrica a nivel nacional.

Según los datos oficiales del balance, durante los últimos tres meses del año se registraron ventas por 507 millones de dólares, lo que representa un incremento del 16% respecto del mismo período de 2024.

Al analizar el acumulado anual, la facturación total de la compañía rozó los 2.000 millones de dólares, marcando un crecimiento interanual del 7%.

Por su parte, el indicador financiero EBITDA -acrónimo de los términos en inglés Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization– ajustado del cuarto trimestre alcanzó los 230 millones de dólares, reflejando una suba del 26%.

Uno de los pilares de este cierre contable se apoya en el desempeño del segmento de petróleo y gas, fuertemente traccionado por la actividad en la cuenca neuquina.

La producción total de hidrocarburos experimentó un salto del 32% en comparación con el año anterior. Además, la firma logró elevar sus reservas probadas a 296 millones de barriles equivalentes, un 28% más que en 2024, un volumen que se alcanzó tras reponer reservas por una cantidad equivalente a tres veces su producción anual, lo que le permitió extender su horizonte de actividad asegurada de 8 a 10 años.

El empuje de la generación eléctrica y el mercado financiero

En paralelo al desarrollo del sector extractivo, el negocio de generación eléctrica mostró una marcada mejora. El EBITDA de este segmento trepó a los 111 millones de dólares (un 28% superior a 2024), un resultado que la empresa atribuyó a la optimización operativa y al autoabastecimiento de gas en sus emblemáticas centrales térmicas Loma de la Lata y Genelba.

“La implementación de los nuevos lineamientos en generación representa un paso importante en la normalización del mercado eléctrico. Contar con reglas más claras mejora la previsibilidad del sector y crea un marco más adecuado para impulsar inversiones”, valoró el CEO de la compañía, Gustavo Mariani.

En cuanto a los proyectos para el corto y mediano plazo en Vaca Muerta, la operadora confirmó que el desarrollo del bloque Rincón de Aranda, su principal apuesta para la producción de shale oil, continúa en su etapa inicial y avanza conforme al plan de expansión previsto.

Para sostener este ambicioso nivel de inversiones, Pampa Energía destacó el alivio que le generó la operación financiera concretada en noviembre de 2025, cuando emitió un bono internacional por 450 millones de dólares a 12 años de plazo.

Esta colocación, que marcó un récord de extensión para una empresa privada argentina en el contexto actual, le permitió a la compañía optimizar su estructura de deuda y estirar su perfil de vencimientos a un promedio de casi ocho años.