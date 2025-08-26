Pecom cambia a su líder del área de Upstream

La empresa Pecom Servicios Energía S.A.U. que volvió recientemente al ruedo como operadora del convencional al adquirir áreas de YPF, comunicó un cambio significativo en la cúpula directiva de su Unidad de Negocio de Upstream.

A través de un comunicado oficial dirigido a la Comisión Nacional de Valores, la compañía informó que el ingeniero Andrés Ponce «ha presentado, por motivos personales, su renuncia al cargo de Director Ejecutivo al área de Upstream».

Según explicaron, su desvinculación será efectiva a partir del «31 de agosto de 2025». En la misma misiva, la empresa agradeció la gestión de Ponce, destacando «su valiosa gestión, en especial en la coordinación del inicio de las operaciones en las areas El Trébol – Escalante y Campamento Central – Cañadón Perdido, provincia de Chubut».

Asimismo, el comunicado anuncia que el ingeniero Jorge López Kessler «ha sido designado como nuevo Director Ejecutivo de Operaciones de Upstream a partir del 1 de septiembre de 2025″.

El arribo de López Kessler se da en un momento clave para la estrategia de la compañía. Se busca potenciar la producción de petróleo y gas, especialmente en las áreas maduras del Golfo San Jorge en Chubut, donde la empresa opera.

Para esto no es menor la experiencia del nuevo director, ya que remarcaron que «ha sido Vicepresidente de Operaciones Regional Sur en YPF», empresa que logró resultados exitosos con la recuperación terciaria en yacimientos similares como Manantiales Behr.

Foco en la producción convencional

Pecom ha fijado como uno de sus principales objetivos aumentar la producción de hidrocarburos a través de técnicas de recuperación terciaria, específicamente con el uso de polímeros. Para ello, ya se trabaja en la puesta en marcha de dos plantas móviles de inyección.

La primera está previsto que comience a operar en septiembre, mientras que la segunda lo hará en enero de 2026. Con esta iniciativa, se espera «mostrar un cambio de tendencia en los próximos 12 a 18 meses», reduciendo la proporción de agua en la extracción.

La experiencia de López Kessler, con más de 22 años en la industria, se alinea con este ambicioso plan. Su trayectoria incluye puestos de liderazgo en empresas de renombre como CGC y Aconcagua Energía.

La compañía apunta a que el conocimiento del nuevo director en el sector permitirá «reactivar la curva productiva y extender la vida útil de los principales activos convencionales de la cuenca del Golfo San Jorge».