Tango Energy toma el control de Aconcagua Energía tras la reestructuración de deuda

Petrolera Aconcagua Energía S.A. informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que Tango Energy S.A.U. se convertirá esta semana en el accionista controlante de la compañía, luego de que la semana pasada se alcanzara la reestructuración de su deuda financiera, un paso clave en el marco del proceso de inversión que se venía negociando.

En el hecho relevante presentado ante el organismo, las autoridades de Aconcagua explicaron que se cumplió una de las condiciones centrales previstas en el acuerdo de inversión informado previamente, y que ahora se encuentra trabajando junto a Tango Energy en la formalización del cierre de la operación.

De acuerdo con lo comunicado, se estima que la incorporación formal de Tango Energy como accionista controlante se concrete este jueves 28 de agosto de 2025, siempre que se cumplan las condiciones restantes previstas en el acuerdo.

La operación ya había sido anticipada el pasado 18 de julio, cuando la compañía informó al mercado los lineamientos principales de la negociación. Y marca además el cambio de autoridades, pues el nuevo CEO de Aconcagua Energía pasará a ser el titular de Tango, el exCEO de YPF, Pablo Iuliano.

La confirmación llega después de que Aconcagua lograra reestructurar satisfactoriamente su deuda financiera, un requisito indispensable para avanzar en el traspaso de control. Con este paso, la empresa busca estabilizar su situación patrimonial y encarar una nueva etapa de gestión.

Tango Energy: Señal al mercado energético

El ingreso de Tango Energy representa un respaldo para Aconcagua Energía, que durante los últimos meses estuvo en el centro de las miradas por su compleja situación financiera. La empresa destacó que el cierre de la operación abre la posibilidad de fortalecer su estructura y proyectar el desarrollo de sus operaciones en el sector energético argentino.

Tango Energy es una sociedad co-controlada por AR Energy Resources SA, una empresa afiliada a Trafigura Argentina, y Vista Energy, la petrolera de Miguel Galuccio. Tanto Vista como Trafigura son los dos acreedores centrales de Aconcagua, en el primer caso por el acuerdo de venta de áreas en Río Negro y en el segundo por dos compras anticipadas de petróleo.

La compañía fundada por Iuliano, Tango Energy SAU se hará del 90% de las acciones de Aconcagua, y además Iuliano pasará a ser el CEO, en reemplazo de Diego Trabucco. El restante 10% de las acciones de la petrolera continuarán en manos de los socios fundadores, Trabucco y Javier Basso, en partes iguales. Mientras que desde Tango Energy se realizará un aporte de capitalización de 36 millones de dólares.

La comunicación oficial, dirigida a la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y A3 Mercados, subraya que la compañía mantendrá informado al mercado sobre los avances hasta la fecha prevista para el traspaso definitivo del control accionario.

Con la confirmación de este paso, Tango Energy quedará al frente de Aconcagua Energía a partir del 28 de agosto, marcando un nuevo capítulo en la historia de la compañía.