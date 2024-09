Petroleros de Vaca Muerta exigen a Neuquén rechazar el comando antibloqueos

A 25 años del paro histórico por 24 horas que llevaron a cabo los trabajadores de la industria por la privatización de YPF en manos de Repsol, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa llevó a cabo una asamblea multitudinaria. Su secretario general, Marcelo Rucci rechazó la creación del comando antibloqueos y exigió a los legisladores y a los gobernadores de las provincias que se posicionen en contra de su implementación.

El referente recordó cómo en aquella jornada del 9 de septiembre de 1999 los yacimientos fueron rodeados por fuerzas armadas durante el paro de actividades. «Pensaron que íbamos a tener miedo. No lo tuvimos y no lo vamos a tener porque el corazón de cada petrolero primero está su familia, su patria, la lealtad que tenemos entre nosotros», marcó.

Ahora, con la creación del comando antibloqueos para Vaca Muerta que creó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, «son ustedes que van a tener la grandeza de resistir, de luchar. Quieren poner en los yacimientos policía, gendarmería, si piensan que con eso van a asustar, están equivocados, les vamos a presentar batalla», aseguró.

«No se va a repetir la historia. Le quiero pedir a los legisladores de esta provincia (Neuquén) que rechacen contundentemente esa idea de llenarnos de milicos para asustarnos«, subrayó. «Nos quieren domesticar a fuerza del palo, acá tenemos cuero. Cuando vino la pandemia, lo que pusimos el cuero fuimos nosotros para que esta industria no se caiga a pedazos», recordó.

Señaló que en vez de desarrollar el comando, el Gobierno nacional «debe dar los remedios, los salarios a los jubilados que están cagando a palos, que son padres y abuelos. Pongan la plata en el 60% de los niños argentinos que no tienen para comer. No vengan a cuidarle los intereses a las corporaciones«.

«No hemos hecho nada que nos corresponda. Estos hombres y mujeres han hecho grandes la actividad petrolera porque cuando le tuvieron que poner el pecho, se lo pusieron. Cuando tuvieron que trabajar trabajaron. Recordamos a compañeros que ya no están del 99, pero no me voy a ir tan lejos. En la Pandemia (por Covid-19), 84 compañeros perdieron la vida», expresó.

Rucci solicitó al gobernador de Neuquén Rolando Figueroa, al de Río Negro, Alberto Weretilneck y al de La Pampa, Sergio Ziliotto, que se expidan sobre la decisión de implementar estos grupos. «Hemos estado al lado de nuestras provincias, hemos estado al lado de nuestra patria, no necesitamos que no vengan a romper la cabeza con palos«, expresó.

Respecto a la restitución del Impuesto a las Ganancias, expuso que «todavía estamos peleando, porque se dan el gusto de pagar como quieren. Yo les garantizo a todos los compañeros que le han pagado o le han devuelto mal, se lo van a tener que reconocer. No vamos a retroceder en las paritarias«.

Petroleros de Vaca Muerta: a 25 años del paro histórico, recordaron a miembros del sindicato

«Nos encontramos con amigos de lucha que marcaron la historia. Es muy emocionante tener compañeros que estuvieron peleando nada más y nada menos que por la dignidad de su familia. En 1999, eran momentos dificilísimos y eran jóvenes. Muchos de ellos recién iniciando el camino del trabajo», destacó Rucci.

En ese entonces, recordó que él junto a otros trabajadores recurrieron a Guillermo Pereyra para que representara el sindicato de Petroleros. «Guillermo rápidamente se puso al hombro esa lucha y un día como hoy, 9 de septiembre, se realizó el paro más grande de la historia, en estos yacimientos». Recordó a Richard Dewey, «Negro» Marín y «Pancita» Sosa.

También, mencionó a Sandra Sandoval, quien hoy trabaja en YPF, «que fue un valuarte de las trabajadoras. Inició la posibilidad de que las mujeres se puedan insertar en el trabajo junto a los hombres. No se olvidó de su historia, la de los trabajadores petroleros, no se olvidó de las mujeres, de su lucha».

«En este día, que conmemoramos 25 años de una gran lucha, esa bandera argentina la llevamos bien en alto. La vamos a sostener porque somos argentinos, porque somos patriotas, y porque somos trabajadores», cerró.