El tenso cruce entre Bellingham y el DT de Inglaterra en la previa al duelo ante Argentina

Este miércoles, la Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. En Atlanta se conocerá al segundo finalista que buscará el título de la Copa del Mundo el próximo domingo en Nueva York.

En la previa a este cruce trascendental, el clima en el vestuario ingles no es el mejor. Tras la victoria por 2-1 a Noruega y clasificación entre los cuatro mejores, Jude Bellingham y el director técnico Thomas Tuchel tuvieron un inesperado cruce.

Post partido, el entrenador alemán fue consultado sobre el triunfo pero mostró su disgusto por el nivel del equipo: «Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento. En todos los sentidos. Nos lo hemos puesto muy, muy difícil a nosotros mismos por la forma en que hemos jugado: descuidados, con muchos errores técnicos, sin suficiente rapidez ni consistencia«, aseguró.

Estas palabras no tardaron en llegar a la estrella británica, que opinó sobre los dichos de su DT: «Sí, bueno, da igual. Da igual«, comenzó. Pero luego lanzó munición pesada: «Quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones. No es un equipo fácil de vencer», refiriéndose a la Noruega de Erling Haaland.

Con un doblete, Bellingham fue la gran figura en la victoria ante Noruega.

La mala relación entre el futbolista del Real Madrid y el entrenador viene de hace un tiempo. En un amistoso en 2025, el jugador mostró su descontento con una decisión del VAR y recibió una advertencia pública de Tuchel. Luego, en conferencia de prensa el DT se explayó sobre esta actitud: «A veces se ve la rabia, el hambre y el fuego, y aparece en una forma que puede resultar un poco repulsiva«, describió.

Bellingham es una de las grandes figuras de Inglaterra en esta Copa del Mundo. Con 6 goles, junto a Harry Kane son las principales armas del ataque británico. Los «Tres Leones» buscarán amargar a Argentina y avanzar a la final de un Mundial tras 60 años.