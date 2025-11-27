Pluspetrol cuadruplicó la producción en su nueva área estrella de Vaca Muerta

En menos de un año, Pluspetrol, la petrolera de capitales nacionales que le compró los activos de Vaca Muerta a la norteamericana ExxonMobil logró un hito más que destacado dado que cuadruplicó la producción con la que recibió al área estrella, Bajo del Choique – La Invernada, que acaba de generar 20.000 barriles de petróleo por día.

La novedad fue dada a conocer por Pluspetrol en sus redes sociales donde celebraron la producción alcanzada y marcaron que «este hito es el primer salto de producción que nos habíamos puesto como objetivo al recibir los activos a fines del 2024 y no solo lo cumplimos, sino que lo adelantamos. Alcanzar los 20.000 barriles por día, además, significa que cuadruplicamos la producción recibida al momento de la adquisición».

Desde la compañía enfatizaron que están «muy orgullosos de este gran logro y de nuestro equipo, con el que estamos seguros vamos a continuar obteniendo los objetivos que nos propongamos».

Y remarcaron que le agradecen «a todas las áreas involucradas por el esfuerzo, el profesionalismo y la actitud de todos los días».

El bloque en cuestión en la joya del paquete de áreas que Pluspetrol le compró a ExxonMobil, dado que la misma se encuentra en el norte de la formación Vaca Muerta, en la zona más cercana a Rincón de los Sauces, en donde las operadoras esperan que los niveles de productividad sean aún más altos que los del centro de Vaca Muerta, en el área de Añelo.

Pese a que Bajo del Choique – La Invernada tiene ese enorme potencial productivo y contaba con instalaciones para tratar la producción, la misma era reducida, en especial por la escasa cantidad de pozos que había realizado allí la firma norteamericana.

Ahora ya en manos de Pluspetrol, la compañía apunta a maximizar la producción del área y ya cumplió con la primera meta de los 20.000 barriles por día. Pero el objetivo va mucho más allá. Para el 2027 la firma espera llegar a un nivel de producción de 60.000 barriles de petróleo por día, colocándola como una de las áreas con mayor producción de toda Vaca Muerta.

Y un año más tarde, en 2028, esperan alcanzar una producción de nada menos que 140.000 barriles de petróleo por día, sumando a Bajo del Choique – La Invernada, la producción de su primera área estrella que es La Calera.