Polémica: un municipio de Río Negro arremetió contra el cambio de un contrato petrolero

El calor de este 21 de enero parece haberse permeado en los ánimos del municipio de Catriel, donde la propia intendenta Daniela Salzotto, realizó una conferencia de prensa en la que cuestionó el cambio de un contrato de servicios que dispuso una petrolera para la operación de cinco áreas ubicadas en la zona de la comuna, y si bien alertó sobre el temor de despidos, la situación fue descartada desde el sindicato de Petroleros Privados.

El hecho que generó el enojo fue la definición que tomó la empresa Petróleos Sudamericanos en torno al contrato de operación y mantenimiento (O&M) de las áreas rionegrinas de Señal Picada – Punta Barda, Loma Montosa Oeste, El Santiagüeño, Medanito y Centro Oeste, que hasta ahora tenían como prestadora de esos trabajos a la firma Bramix, del grupo Brava Ingeniería, una compañía rionegrina.

Según averiguó este medio, el contrato actual finalizará el próximo 1 de marzo, por lo que desde Petróleos Sudamericanos realizaron una nueva licitación para definir quién tomará el contrato, resultando ganadora otra empresa, una firma con sede en 25 de Mayo, La Pampa.

Este tipo de cambios de contratos es de lo más habitual en la industria petrolera y tantas más, siendo lo normal y previsto que la nueva empresa que toma el control incorpore a los trabajadores de la firma precedente.

Pese a que desde el sindicato que lidera Marcelo Rucci se indicó que ese será el procedimiento que se buscará aplicar al momento del cambio de empresas, la jefa comunal aseguró: «quiero decirles a los catrilenses y a los trabajadores que esta intendenta no va a aceptar de parte de ninguna operadora prácticas anticatrilenses. ¿Qué quiero decir con prácticas anticatrilenses? Que se deje por fuera, por una cuestión de reducción de costos, a trabajadores de Catriel mediante despidos, para permitir el ingreso de nuevas licitaciones con empresas foráneas cuyos antecedentes tampoco conocemos».

De acuerdo a la información obtenida por EnergíaOn, en total son cerca de 19 los operarios que están afectados a los servicios que en poco más de un mes dejará de brindar la firma Bramix y que son los que deberían pasar a depender de la empresa pampeana.

Pero también existen otros subcontratos sobre los cuales no se dieron precisiones, después de todo la nueva empresa aún no toma el control. Sin embargo, la intendenta marcó que «más allá de los tiempos difíciles y la inestabilidad económica, la manera es dialogar, pero con claridad. Voy a exigir el cumplimiento de la concesión original y de la Ley de prórroga».

Y en ese sentido, alertó que «también se rescindirían servicios de pymes locales». Por lo que enfatizó que «la empresa que llegue deberá garantizar contratación de mano de obra local y pymes locales. Yo no confío en que eso esté garantizado. Me preocupa la incertidumbre de los trabajadores. Por eso llamo a la reflexión y pongo un freno. No voy a permitir abusos».

Fuentes de la industria petrolera indicaron a este medio que mientras la actual empresa prestadora es rionegrina, la nueva firma que ganó la licitación tributará en La Pampa, por tener allí sus oficinas.