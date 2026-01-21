Pese a Vaca Muerta, Neuquén tiene el gasoil premium más caro de Argentina

El informe compara los precios promedio en surtidor por provincia y subtipo de combustible, y confirma una fuerte dispersión territorial en los valores del gasoil y las naftas. Foto archivo.

Según el relevamiento federal de combustibles incluido en el último Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA–CONICET), Neuquén registró en diciembre de 2025 una marcada diferencia en cuanto a los precios del resto del país. El dato resulta particularmente llamativo si se tiene en cuenta que la provincia es el principal polo hidrocarburífero de la Argentina, con Vaca Muerta como eje central de la producción nacional de petróleo y gas.

De acuerdo con el informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), el precio promedio a nivel nacional para enero se estima en $1.835 para la nafta premium, $1.577 para la nafta súper, $1.901 para el gasoil premium y $1.655 para el gasoil común.

A modo comparativo, en enero de 2026 los precios de los combustibles registraron leves bajas mensuales en todos los segmentos: la nafta súper cayó 0,13%, la nafta premium 0,22%, el gasoil común 0,12% y el gasoil premium 0,17%.

En lo que respecta al gasoil, el informe ubica a Neuquén por encima de ese promedio del país, liderando el ranking nacional, mientras que otras jurisdicciones presentan valores sensiblemente menores. La brecha confirma una fuerte dispersión territorial en los precios de los combustibles líquidos, aun tratándose de un mercado con precios relativamente homogéneos a nivel mayorista.

Comparación con otras provincias

En el relevamiento del IIEP se ordenan a las provincias según el precio promedio en surtidor para cada tipo de combustible. En el caso del gasoil premium: Neuquén ocupa el primer lugar, con el valor más alto del país en $2095 pesos el litro.

Otras provincias patagónicas y del centro del país se ubican también por encima del promedio nacional, aunque sin alcanzar el nivel neuquino. En el extremo opuesto, varias provincias del norte y del litoral muestran los precios más bajos del gasoil premium.

Fuente: elaboración https://iiep.economicas.uba.ar/. en base a SE, CECHA y Surtidores.com

Esta dispersión no se explica únicamente por cuestiones logísticas o impositivas y vuelve a poner en discusión la estructura de formación de precios de los combustibles en el interior del país. En cuanto al gasoil común, si bien Neuquén no es provincia con el precio mayor, se ubica entre las 2 primeras.

El encarecimiento del gasoil premium tiene un impacto directo sobre el transporte, la logística y las actividades productivas, particularmente en una provincia donde el movimiento de cargas, la actividad petrolera y los servicios asociados dependen fuertemente del consumo de combustibles.

Lo más llamativo es que Neuquén, al igual que las demás provincias patagónicas, tiene los beneficios de los descuentos impositivos de la Ley Pichetto, una reducción del 25% en la carga impositiva del gasoil (y del 50% en las naftas) pese a lo cual el valor es más elevado.

También es un hecho que, a pesar de funcionar refinerías en Neuquén y alrededores, en las mismas no se produce el corte de gasoil premium, que es el usado por las clásicas camionetas petroleras.

Un fenómeno que se repite en otros combustibles

El informe también señala que el comportamiento dispar entre provincias no se limita al gasoil. En diciembre, los precios promedio nacionales fueron: Nafta premium: $1.950 por litro, Nafta súper: $1.653 por litro. En todos los casos se observan diferencias relevantes entre jurisdicciones, aunque en este caso Neuquén aparece por debajo de los más extremo dentro del ranking, tanto en nafta super como en premium.

El informe marca así que Neuquén tiene el gasoil premium más caro del país. Esto tiene implicancias concretas para el sector productivo, el transporte de cargas rurales y del propio entramado petrolero regional, que depende en gran medida de este tipo de combustible.

Las diferencias entre jurisdicciones responden a una combinación de factores comerciales, logísticos e impositivos que inciden en el precio final al consumidor. Una serie de agregados que en Neuquén y otros municipios de la zona, incorpora incluso un plus conocido como «tasa vial».