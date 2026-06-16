El petróleo baja otro 5% y cotiza a 78 dólares el barril, pero con proyecciones estables hasta 2031

El petróleo retrocedió hasta los 78 dólares, pero aún no hay señales de que descienda a los niveles precios al conflicto en Medio Oriente.

La extrema volatilidad ha sido la clave que reinó en el mercado de los petróleo y la energía en los últimos meses y el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán no ha sido la excepción, ya que pese a no estar firmado ya marcó una caída del 14% en la cotización del crudo internacional, aunque con un mensaje al mediano plazo, dado que pese a la rápida reacción, el mercado espera que el Brent se mantenga sobre los 70 dólares el barril hasta inicios del 2031.

El conflicto en Medio Oriente, que comenzó con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el pasado 28 de febrero marcó tres meses y medio de cotizaciones del petróleo por las nubes, con picos que llegaron a los 120 dólares, en 100 días en los que el promedio fue también de 100 dólares.

El anuncio de la firma de un memorandum de entendimiento (MOU) entre Estados Unidos e Irán se hizo el domingo y llevó a un marcado descenso en las cotizaciones que se tranzan, pese a que la rúbrica formal está prevista para este viernes en Ginebra y con un plazo de vigencia de solo 60 días, pues entre los puntos pautados está suspender el avance nuclear de Irán y los ataques armados, incluyendo el frente en Líbano.

En lo que va de este martes, el crudo de tipo Brent, de referencia para la Argentina, bajó otro 5%, y tras una apertura en 83 dólares, cotiza a esta hora a 78 dólares el barril, una excelente noticia para los desarrollos argentinos, no solo de Vaca Muerta sino también del convencional.

Los Futuros del Brent se mantienen altos, sin regresar al precio de preconflicto durante los próximos 5 años.

Es que los Futuros del Brent, es decir las proyecciones en base a contratos de mediano plazo, marcan que el precio del barril se ubicaría por encima de los 70 dólares hasta abril del 2031, garantizando así un escenario de precio medios que son óptimos para la industria, pues garantizan la rentabilidad (en especial del convencional que llega a tener costos de hasta 60 dólares el barril) sino que además no impacta de lleno en la inflación, como sucedió con la disparada del Brent a 100 dólares.

Parte de estos altos precios que aún se negocian en el mediano plazo responden también a la desconfianza que genera la reapertura del Estrecho de Ormuz, la clave del conflicto en Medio Oriente pues sacó del mercado cerca del 20% del petróleo y el GNL del mundo y solo una parte logró ser redireccionado.

El tránsito por el Estrecho de Ormuz aún se ve limitado. (Fuente: Marinetraffic)

Pese al principio de acuerdo dado a conocer le domingo por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la navegación por el Estrecho de Ormuz se mantiene casi paralizada, en especial para los grandes buques petroleros.

Un punto sobre el que vale la pena recordar que antes del bloqueo físico, por medio de bombadeos, la parálisis del tránsito por el estrecho se dio a raíz de la disparada del precio de los seguros de transporte, que anticipaban con sus primas el escenario que luego se vio en los ataques con drones.

Los precios de los combustibles en Argentina

Este desceso del precio internacional tiene un correlato en Argentina que aún resta definirse y el que marcaría el inicio de la segunda fase del buffer de precios lanzado por YPF. La petrolera de bandera puso en marcha en abril un sistema de buffer de precios que se acordó con toda la industria y que consiste en una especie de sostenimiento de los precios en surtidor mientras los valores sean altos, y luego un recupero de los ingresos no percibidos a medida que los precios desciendan.

Es decir, que tras unos 60 días de la primera etapa del sistema, donde las petrolera no trasladaron a los surtidores todo el aumento internacional, se entraría ahora en la etapa de recuperar los ingresos no percibidos antes de que el precio en surtidor comience a descender.

Aunque claro está que esto dependerá del sostenimiento no solo de los precios del Brent, sino sobre todo del acuerdo de paz que aún ni siquiera fue firmado.